H Πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Ψυχοθεραπευτών, Φωτεινή Δημητρίου – Ipsmiller, διαβεβαίωσε από το βήμα της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου, την Τρίτη, το Υπουργείο Υγείας, για την ετοιμότητα τους να συνεργαστούν ουσιαστικά για τη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου θεσμικού πλαισίου για την ψυχοθεραπεία, καθώς «η θεσμοθέτηση της ψυχοθεραπείας αποτελεί ζήτημα δημόσιας υγείας».

Σύμφωνα με ανακοίνωση Τύπου του Συνδέσμου, τη Γενική Συνέλευση τίμησαν με την παρουσία τους ο Γενικός Εισαγγελέας, εκπρόσωποι κομμάτων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, Συνδέσμων και Οργανισμών. Χαιρετισμό απηύθυναν η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, Ελένη Περικλέους και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εποπτείας και Προστασίας Δικαιωμάτων Ψυχικά Ασθενών Νίκος Νικολάου.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η Πρόεδρός του Συνδέσμου ανέφερε πως η ψυχική υγεία αποτελεί βασικό πυλώνα μιας λειτουργικής κοινωνίας και ως εκ τούτου, η προστασία της αποτελεί ζήτημα δημόσιας υγείας και πράξη κοινωνικής ευθύνης.

Επισημαίνοντας την ανάγκη θεσμοθέτησης και ρύθμισης του επαγγέλματος του ψυχοθεραπευτή, η κ. Δημητρίου – Ipsmiller, παρέθεσε τους κινδύνους που ενέχει η έλλειψη σαφών ρυθμίσεων και μηχανισμών ελέγχου, που αφήνουν χώρο σε αυθαιρεσίες και υπονομεύουν την εμπιστοσύνη του κοινού, προστίθεται.

«Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ψυχοθεραπευτών επιδιώκει τη διαμόρφωση μίας σύγχρονης και αποτελεσματικής νομοθεσίας που να διασφαλίζει σαφή και δεσμευτικά πλαίσια εκπαίδευσης, εποπτείας και λογοδοσίας», συνέχισε η Πρόεδρος του Συνδέσμου, υπογραμμίζοντας παράλληλα τον καθοριστικό ρόλο του Υπουργείου Υγείας σε αυτή την προσπάθεια.

«Κλειδί είναι η συνεργασία και ο διάλογος ανάμεσα στην πολιτεία, τους επαγγελματίες του κλάδου και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς», ανέφερε περαιτέρω. Τέλος διαβεβαίωσε τους παρευρισκόμενους ότι ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ψυχοθεραπευτών, θα συνεχίσει να εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα για την κατοχύρωση του επαγγέλματος και τη διασφάλιση υψηλής ποιότητας υπηρεσιών ψυχικής υγείας προς το κοινό.

ΚΥΠΕ