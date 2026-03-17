Μια σημαντική εξέλιξη για ασθενείς από την Κύπρο που χρειάζονται μεταμόσχευση καρδιάς προκύπτει μέσα από νέα διαδικασία συνεργασίας με την Ελλάδα, η οποία επιτρέπει πλέον την ένταξή τους στο Εθνικό Μητρώο Υποψήφιων Ληπτών Καρδιακών Μοσχευμάτων της Ελλάδας.

Η ένταξη των Κυπρίων ασθενών στο ελληνικό μητρώο αποτελεί επέκταση προηγούμενης συμφωνίας μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας, η οποία αφορούσε τη μεταμόσχευση πνευμόνων και η σχετική ενημέρωση έγινε χθες μέσω του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας, στους γιατρούς του ΓεΣΥ, καθώς οι ίδιοι, όπως προκύπτουν από την εγκύκλιο του Συμβουλίου Μεταμοσχεύσεων θα προβαίνουν σε συγκεκριμένες διαδικασίες για εγγραφή των ασθενών τους.

«Μέχρι την επίσημη κατακύρωση της τροποποίησης της συμφωνίας», αναφέρει το Συμβούλιο Μεταμοσχεύσεων στην εγκύκλιό του, «κάθε νέα ένταξη Κυπρίων ασθενών στο μητρώο υποψηφίων ληπτών καρδιάς της Ελλάδας, θα πραγματοποιείται προσωρινά μέσω υποβολής σχετικού αιτήματος στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο», με παραπομπή από το ίδιο το Συμβούλιο.

Όλα τα αιτήματα, αναφέρεται στην εγκύκλιο, «πρέπει να αξιολογούνται από τους θεράποντες ιατρούς και να αποστέλλονται πλήρως τεκμηριωμένα και συνοδευόμενα από όλα τα απαιτούμενα έγραφα στο Συμβούλιο Μεταμοσχεύσεων».

Σε ό,τι αφορά τα επείγοντα περιστατικά, «εφόσον δεν θα υπάρχει το περιθώριο για να ακολουθηθεί η γραπτή διαδικασία, οι λειτουργοί του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας» θα αναλαμβάνουν να ενημερώνουν τηλεφωνικώς το Συμβούλιο.

Ο ΟΑΥ, στη δική του ενημέρωση προς τους γιατρούς τονίζει ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την εξυπηρέτηση ασθενούς, είναι η εγγραφή του στο ελληνικό μητρώο.

«Στις περιπτώσεις υποβολής αιτημάτων προς τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας για αποστολή ασθενών στο εξωτερικό για μεταμόσχευση καρδιάς, ο θεράπων ιατρός πρέπει να βεβαιώνει ότι ο δικαιούχος έχει ενταχθεί στο εθνικό μητρώο υποψηφίων ληπτών καρδιακών μοσχευμάτων της Ελλάδας».

Οι μεταμοσχεύσεις καρδιάς πραγματοποιούνται μόνο όταν εντοπιστεί συμβατός δότης, γεγονός που καθιστά τη διαδικασία ένταξης σε εθνικά μητρώα ιδιαίτερα σημαντική. Οι λίστες αυτές λειτουργούν ως μηχανισμός προτεραιότητας για τους ασθενείς που περιμένουν μεταμόσχευση, με βάση ιατρικά κριτήρια, όπως η σοβαρότητα της κατάστασης και η συμβατότητα με το διαθέσιμο μόσχευμα.

Για τον λόγο αυτό, η έγκαιρη εγγραφή ενός ασθενούς στη λίστα μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για τις πιθανότητες μεταμόσχευσης.

Η συνεργασία Κύπρου και Ελλάδας στον τομέα των μεταμοσχεύσεων θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για τους Κύπριους ασθενείς, αφού η ένταξή τους σε μητρώα μεγαλύτερων χωρών αυξάνει σαφώς τις πιθανότητες ταχύτερου εντοπισμού μοσχευμάτων.