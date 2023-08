Σύγκρουση στα υψηλά δώματα στο υπουργείο Υγείας μεταξύ της υπουργού Υγείας Πόπη Κανάρη και της γενικής διευθύντριας του υπουργείου Χριστίνας Γιαννάκης ξέσπασε με αφορμή αρνητικά σχόλια για τη δεύτερη σε σχέση με τα πτυχία της σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τη στήριξη της οποίας έτυχε από τον Γενικό Ελεγκτή Οδυσσέα Μιχαηλίδη.

Η υπουργός Υγείας με χθεσινή επιστολή προς τη γενική διευθύντρια του υπουργείου και κοινοποίηση στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και στο Τμήμα Δημόσια Διοίκησης και Προσωπικού, πρότεινε να την εξουσιοδοτήσει ώστε να αποταθεί στο Πανεπιστήμιο του Καΐρου και στα υπόλοιπα πανεπιστημιακά ιδρύματα στα οποία έχει φοιτήσει προκειμένου να διερευνήσει την γνησιότητα των πτυχίων της, ώστε να μην μπορεί να τα αμφισβητήσει κανένας πλέον.

Περαιτέρω, επειδή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αμφισβητείται και κατά πόσο η κ. Γιαννάκη μιλάει πολύ καλά την αγγλική γλώσσα, προϋπόθεση που υπήρχε προκειμένου να διοριστεί στη μόνιμη θέση της γενικής διευθύντριας τον Φεβρουάριο του 2015 θέση που κατέχει μέχρι σήμερα, η Υπουργός πρότεινε την πραγματοποίηση σύσκεψης στο γραφείο της στην παρουσία δύο αξιωματούχων του κράτους η οποία να διεξαχθεί στην αγγλική γλώσσα για τα τρέχοντα θέματα του Υπουργείου Υγείας. Μάλιστα, η κα Κανάρη αναφέρει στην επιστολή της ότι ακολούθως θα διαβεβαιώσει ότι κατέχει πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Απαντώντας η Χριστίνα Γιαννάκη με επιστολή της χαρακτήρισε προσβλητικά τα όσα πρότεινε η Πόπη Κανάρη και απέρριψε την πρόταση σημειώνοντας ότι αντί να την στηρίξει ως όφειλε υιοθετεί ισχυρισμούς από συμφέροντα που θέλουν να την πλήξουν πίσω από ανώνυμους λογαριασμούς. Παρέπεμψε μάλιστα στις διαδικασίες που έγιναν ενώπιον της ΕΔΥ, η οποία δεν αμφισβήτησε τα προσόντα της.

Κύκλοι στο περιβάλλον της κα Γιαννάκη ανέφεραν στον «Φ» ότι αρμόδια αρχή είναι η ΕΔΥ και το Υπουργικό Συμβούλιο και είναι στη διάθεση τους γιατί δεν υπάρχει οτιδήποτε έστω κατ’ελάχιστον μεμπτό. Σημειώνεται ότι με βάση τον περί δημόσιας υπηρεσίας νόμο η Υπουργός δεν είναι αρμόδια αρχή.

Τονίζεται ότι η κ. Γιαννάκη με βάση το βιογραφικό της κατέχει πτυχίο Οδοντιατρικής «Faculty of Oral and Dental Medicine, University of Cairo», αναγνωρισμένο από την Ελληνική Δημοκρατία Διαπανεπιστημιακό Κέντρο αναγνώρισης τίτλων σπουδών της αλλοδαπής ΔΙΚΑΤΣΑ. Περαιτέρω, απέκτησε μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση από το Μεσογειακό Ινστιτούτο Διεύθυνσης.

Σημειώνει ότι ο Γενικός Ελεγκτής πήρε θέση στο σάλο που προηγήθηκε σε σχέση με τη γνησιότητα του πτυχίου της κ. Γιαννάκη, σημειώνοντας ότι το 2021 έπειτα από καταγγελία του τότε γενικού γραμματέα του ΑΚΕΛ Άντρου Κυπριανού, η Ελεγκτική Υπηρεσία διερεύνησε σχετική καταγγελία για ενδεχόμενη πλαστογράφηση.

Σε ανάρτησή του ο κ. Μιχαηλίδης αναφέρει ότι από την επισκόπηση των πρωτότυπων πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών και άλλων προσόντων της εν λόγω λειτουργού, δεν προκύπτουν υπόνοιες για ενδεχόμενη πλαστογράφησή τους. Σημειώνει δε ότι η προαγωγή της κα Γιαννάκη στη θέση της γενικής διευθύντριας προσβλήθηκε δικαστικώς και η προσφυγή απορρίφθηκε.