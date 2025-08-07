Σε επίσημη καταγγελία προς τον πρόεδρο της Αρχής Αδειών Εράνων στο Υπουργείο Εσωτερικών, προχώρησε το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ) καταγγέλλοντας την ανεξέλεγκτη διενέργεια παράνομων εράνων για τη στήριξη των πληγέντων από τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές στην επαρχία Λεμεσού.

Σε σχετική ενημέρωση του Συμβουλίου, στην κοινή συνεδρία των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Εσωτερικών, Γεωργίας και Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, στις 5 Αυγούστου, επισημαίνεται ότι όλοι οι έρανοι που διενεργούνται αυτή τη στιγμή για τους πυρόπληκτους, πλην όσων έχουν επίσημα εγκριθεί, είναι παράνομοι, καθώς δεν έχουν εξασφαλίσει την απαραίτητη άδεια όπως προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία περί διενέργειας εράνων.

Το ΠΣΣΕ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, κάνοντας λόγο για ανησυχητική και ανεξέλεγκτη πρωτοβουλία ομάδων και φορέων, που προχωρούν σε δημόσιες εκκλήσεις για οικονομική βοήθεια, παρακάμπτοντας τη νόμιμη διαδικασία και θέτοντας σε κίνδυνο τόσο τους πολίτες όσο και τη διαφάνεια στη διαχείριση των πόρων.

Όπως τονίζεται, οι μόνοι νόμιμοι τρόποι ενίσχυσης των πυρόπληκτων είναι:

Ο παγκύπριος έρανος που έχει εξαγγείλει το ίδιο το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού, ο οποίος έχει αδειοδοτηθεί σύμφωνα με τον Νόμο. Ο τραπεζικός λογαριασμός που έχει γνωστοποιηθεί από το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας.

Οι έρανοι που διενεργούνται από επίσημα αδειοδοτημένους φορείς, όπως για παράδειγμα ο Κυπριακός Ερυθρός Σταυρός, οι οποίοι περιλαμβάνονται στον εγκεκριμένο κατάλογο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Το ΠΣΣΕ τονίζει πως η νομοθεσία είναι σαφής: κάθε φορέας που επιθυμεί να διενεργήσει έρανο πρέπει προηγουμένως να εξασφαλίσει σχετική άδεια από την αρμόδια αρχή. Σε αντίθετη περίπτωση, η πράξη θεωρείται παράνομη και υπόκειται σε κυρώσεις.

Το Συμβούλιο κάλεσε επίσης τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να προσφέρουν βοήθεια μόνο μέσω των εγκεκριμένων καναλιών, ώστε η στήριξη να φτάσει εκεί που πραγματικά χρειάζεται. Παράλληλα, απηύθυνε έκκληση προς τις αρμόδιες κρατικές αρχές να λάβουν τα αναγκαία μέτρα επιτήρησης και παρέμβασης, ώστε να διασφαλιστεί η εφαρμογή της νομιμότητας και η προστασία των πολιτών από κακόβουλες ή κακοδιαχειριζόμενες πρωτοβουλίες.