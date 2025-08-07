Έτοιμο φαίνεται να είναι το αντίδοτο της κυβέρνησης για τις αδυναμίες της Πολιτικής Άμυνας, αλλά και τα γενικότερα κενά συντονισμού στη διαχείριση της κρίσης που ήρθαν στην επιφάνεια κατά την πυρκαγιά της ημιορεινής Λεμεσού.

Ο λόγος για την υπουργική πρόταση που έχει καταρτιστεί από τον υπουργό Εσωτερικών, Κωνσταντίνο Ιωάννου τον περασμένο Μάιο (29/5/25) και ήδη έχει λάβει έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο τον Ιούνιο (2/6/25).

Αυτή η πρόταση προνοεί την αναβάθμιση/αναδιάρθρωση της Πολιτικής Άμυνας έτσι ώστε να είναι σε θέση να επιτελέσει καταλυτικό ρόλο στον Εθνικό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας για διαχείριση έκτακτων αναγκών και αντιμετώπιση κρίσεων.

Όπως πληροφορείται ο «Φ», αυτή η εγκεκριμένη πρόταση μοιραία απασχόλησε και συζητήσεις σε κυβερνητικούς κύκλους μετά τα γεγονότα της 23ης Ιουλίου και διαφαίνεται πλέον πως θα καταβληθούν εντατικές προσπάθειες για υλοποίησή της.

Μοιραία η υλοποίησή της καθιστά περιττή και την όποια συζήτηση για δημιουργία Υφυπουργείου Πολιτικής Προστασίας.

Σύμφωνα με τις βασικές πρόνοιες της πρότασης, η δημιουργία του Εθνικού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας προϋποθέτει την αναβάθμιση, αναδιοργάνωση, ενίσχυση και εκσυγχρονισμό της Πολιτικής Άμυνας, η οποία θα είναι υπεύθυνη για την εκπόνηση του θεσμικού πλαισίου για τον Εθνικό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας και θα έχει αυξημένες αρμοδιότητες ως προς πλαίσιο συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Οι φορείς αυτοί -πέραν της Πολιτικής Άμυνας- είναι, μεταξύ άλλων, η Πυροσβεστική Υπηρεσία, η Αστυνομία, το Τμήμα Δασών, η Υπηρεσία Ασθενοφόρων, οι Επαρχιακές Διοικήσεις και η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας.

Η πρόταση του υπουργού που εγκρίθηκε και από τα υπόλοιπα στελέχη του υπουργικού συμβουλίου, είναι σε συνέχεια των όσων συστήνει μέσω σχετικής έκθεσής του για την Κύπρο ο γαλλικός οργανισμός Expertise France. Στον εν λόγω οργανισμό είχε ανατεθεί το έργο «Μεταρρύθμιση, ανάπτυξη και ενίσχυση του συστήματος πολιτικής προστασίας στην Κύπρο από την Διεύθυνση Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Γενική Διοίκηση

Η πρόταση εν ολίγοις προνοεί την αναβάθμιση της Πολιτικής Άμυνας σε Γενική Διοίκηση Πολιτικής Προστασίας και την αναδιοργάνωση των δομών της ώστε, όπως καταγράφεται και στο σχετικό κείμενο που εγκρίθηκε, οι τομείς αρμοδιοτήτων της να περιλαμβάνουν τη διαχείριση κρίσεων, τη διαχείριση κινδύνων, την παρακολούθηση κρίσιμων οντοτήτων, τη διαχείριση Εθνικής Βάσης Δεδομένων, εκπαιδεύσεις και συντονισμό εθελοντών.

Για να γίνει αυτό θα οργανωθεί σε τρεις τομείς που θα περιλαμβάνουν κλάδους, ως ακολούθως:

>>Τομέας Συντονισμού Κρίσεων και Επιχειρήσεων:

1.Συντονιστικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων (κάτω από το οποίο θα λειτουργούν επίσης το Κέντρο Ελέγχου Επιχειρήσεων, το Συντονιστικό Κέντρο Διαχείρισης του Πανευρωπαϊκού Αριθμού Έκτακτης Ανάγκης «112» και το Κέντρο Διαχείρισης του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης του Πληθυσμού.

2. Κλάδος Διαχείρισης Κινδύνων και Παρακολούθησης Ανθεκτικότητας Κρίσιμων Οντοτήτων

3.Περιφερειακές Διοικήσεις Πολιτικής Προστασίας και Καταφύγια.

>>Τομέας Επικοινωνιών και Εκπαίδευσης και ΤΠΕ

1.Κλάδος Συντονισμού Εθελοντών και Εκπαίδευσης.

2.Κλάδος Διεθνών Σχέσεων, Επικοινωνίας και Ενημέρωσης

3.Κλάδος Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Εθνικής Βάσης Δεδομένων (με στοιχεία σε πραγματικό χρόνο)

>> Τομέας Οικονομικών Διοίκησης και Προσωπικού

1.Κλάδος Οικονομικής Διαχείρισης, Ευρωπαϊκής Χρηματοδότησης και Δημοσίων Συμβάσεων.

2.Κλάδος Στρατηγικού Σχεδιασμού.

3.Κλάδος Προσωπικού και Ανάπτυξης.

Επιπλέον, στη βάση της πρότασης θα εισαχθεί ο ρόλος του Εθνικού Συντονιστή, ο οποίος θα έχει την ευθύνη για συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων και θα ενημερώνει την Υπουργική Ομάδα Χειρισμού Κρίσεων αναφορικά με τη συνολική εικόνα της κατάστασης. Παράλληλα, θα υποβάλλει εισηγήσεις προς την Υπουργική Ομάδα.

Τέλος, προνοείται η δημιουργία νέου Μόνιμου Επιστημονικού Συμβούλου, ο οποίος στην ουσία θα είναι σύμβουλος του Υπουργού Εσωτερικών σε περίοδο μη κρίσης για όλα τα θέματα που αφορούν στη διαχείριση έκτακτων αναγκών και την αντιμετώπιση των κρίσεων.