Τη διαχρονική γύμνια του συστήματος αδειοδότησης και επιτόπιου ελέγχου της ανέγερσης κτηρίων αποκάλυψε η πυρκαγιά στην ορεινή Λεμεσού, υπό την έννοια ότι αρκετές οικοδομές έχουν ανεγερθεί είτε χωρίς οποιαδήποτε άδεια είτε χωρίς πολεοδομική άδεια ή και άδεια οικοδομής και βεβαίως ουδείς διενήργησε έλεγχο στο στάδιο της κατασκευής τους.

Ο Επαρχιακός Οργανισμός Λεμεσού (ΕΟΑ) ψάχνει ψύλλους στ’ άχυρα αν ληφθεί υπόψη πως αναζητεί τις 700 περιπτώσεις οικιών/κτηρίων που υπέστησαν ζημιές κατά την τελευταία πυρκαγιά στην ορεινή Λεμεσού ανάμεσα σε 200.000 φακέλους, οι οποίοι είχαν παραδοθεί στον Οργανισμό μετά τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Όπως ανέφερε στο κρατικό ραδιόφωνο ο πρόεδρος του ΕΟΑ Λεμεσού, Γιάννης Τσουλόφτας αρχικά παραδόθηκε κατάλογος με περίπου 630 υποστατικά, τα οποία παρουσιάζουν ζημιές και αναμένεται να παραληφθούν άλλες περίπου 70 περιπτώσεις.

Ο εντοπισμός των σχετικών φακέλων είναι απαραίτητος επειδή από το καθεστώς νομιμότητας της κάθε οικοδομής θα κριθεί κατά πόσον ο ιδιοκτήτης θα αποζημιωθεί πλήρως ή κατά 25% κοκ.

Σημειώνεται, πως τώρα αναζητούνται τρόποι νομιμοποίησης των παράνομων οικοδομών, οι οποίες σύμφωνα με αρχικές εκτιμήσεις κυμαίνονται στο 20-30% του συνόλου. Σημειώνεται, πως όπως ανέφερε ο υπουργός Εσωτερικών επικαλούμενος την επαρχιακή διοίκηση Λεμεσού, η οποία κατέγραψε τις ζημιές, συνολικά επηρεάστηκαν 440 κατοικίες, εκ των οποίων οι 211 καταστράφηκαν ολοσχερώς. Από πλευράς κτηριακών εγκαταστάσεων καταστράφηκαν επίσης 81 αποθήκες.

Στον ΕΟΑ Λεμεσού εξακολουθούν να ψάχνουν τις νόμιμες κατοικίες, ώστε να καθοριστεί και το ποσοστό αλλά και το ποσόν αποζημίωσης που θα καταβληθεί στους επηρεαζόμενους.

Ο κ. Τσουλόφτας ανέφερε πως είναι δύσκολο να διαπιστωθεί κατά πόσον μία οικοδομή είναι αδειοδοτημένη επειδή υπάρχουν αρκετές οικίες, κυρίως σε πυρήνες κοινοτήτων, που προϋπήρχαν ενώ και τα χωρομετρικά δεδομένα δεν είναι πάντα ακριβή. Είπε επίσης ότι θα απαιτηθεί χρόνος να εντοπιστούν όλες οι περιπτώσεις. Ο κ. Τσουλόφτας επιβεβαίωσε πως αν είχαν μηχανογραφηθεί οι φάκελοι θα μπορούσε να διενεργηθεί έλεγχος με το πάτημα ενός κουμπιού αντί να αναζητούνται φάκελοι σε αποθήκες.

Ο κ. Τσουλόφτας ανέφερε, πως έχουν υποβληθεί εισηγήσεις για απλοποίηση της διαδικασία και όπως προκύπτει από όσα ανέφερε στο κρατικό ραδιόφωνο, προτείνεται όπως οικοδομές οι οποίες προϋπήρχαν, ειδικά στους πυρήνες των κοινοτήτων, (ίσως εδώ και δεκαετίες) βαπτιστούν αδειούχες. Πρόκειται για κατοικίες, οι οποίες δεν διαθέτουν άδεια οικοδομής αλλά είναι υφιστάμενες. Το ίδιο μπορεί να ισχύσει με κατοικίες, οι οποίες εξασφάλισαν πολεοδομική άδεια αλλά όχι άδεια οικοδομής. Μπορεί όπου στον τίτλο ιδιοκτησίας καταγράφεται σπίτι αντί χωράφι ή οικόπεδο, να θεωρηθούν οι οικοδομές ως αδειοδοτημένες, είπε ο κ. Τσουλόφτας.

Διευκρίνισε πως τα πιο πάνω αφορούν εισηγήσεις του ΕΟΑ, που θα υποβληθούν στην κυβέρνηση, η οποία και θα καταβάλει τις αποζημιώσεις.

Ο πρόεδρος του ΕΤΕΚ, Κωνσταντίνος Κωνσταντής τάχθηκε υπέρ της δημιουργίας ηλεκτρονικής ταυτότητας του κτηριακού αποθέματος, ώστε με το πάτημα ενός κουμπιού να γνωρίζουμε ποια είναι αδειοδοτημένα και ποια όχι. Μάλιστα, όπως ανέφερε, το Επιμελητήριο υπέβαλε σχετική εισήγηση προ πενταετίας, αλλά το θέμα δεν προχώρησε.