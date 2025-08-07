Επιτόπου, στο σημείο μηδέν της πυρκαγιάς στη Μαλιά, βρίσκονται αυτή την ώρα, δέκα Αμερικανοί εμπειρογνώμονες, οι οποίοι θα διενεργήσουν αυτοψία στο σημείο έναρξης της φωτιάς. Μαζί με τους Αμερικανούς βρίσκονται μέλη του ΤΑΕ Λεμεσού και μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Οι εμπειρογνώμονες έφθασαν στην Κύπρο κατόπιν αιτήματος του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, με σκοπό να διεξαγάγουν έρευνες για τις πρόσφατες καταστροφικές πυρκαγιές στην ορεινή Λεμεσό.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κυβέρνησης, οι ειδικοί ανήκουν στην ομοσπονδιακή υπηρεσία ATF των Ηνωμένων Πολιτειών (Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives) και διαθέτουν εκτεταμένη εμπειρία στη διερεύνηση αιτιών πυρκαγιών.

Η παρουσία τους στο σημείο θεωρείται ιδιαίτερης σημασίας, καθώς θα συμβάλουν στην τεχνική αξιολόγηση, τη συλλογή στοιχείων και την κατανόηση των αιτίων που οδήγησαν στην εκδήλωση των πυρκαγιών.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους ο Μπράιαν Λόβιν, επικεφαλής των Αμερικανών εμπειρογνωμόνων, ανέφερε ότι η Υπηρεσία του δραστηριοποιείται παγκοσμίως σε συνεργασία με κυβερνητικούς φορείς διαφόρων χωρών.

Ανέφερε επίσης ότι απευθύνθηκε έκκληση προς την Υπηρεσία του για παροχή βοήθειας στο συγκεκριμένο περιστατικό. «Βασικός μας στόχος είναι να συνεργαστούμε στενά με τους επιστήμονες και τους ειδικούς, ώστε να καθορίσουμε με σαφήνεια το πλαίσιο και τις ανάγκες αυτής της αποστολής», ανέφερε.

Ο κ. Λόβιν υπογράμμισε ότι δεν υπάρχει προκαθορισμένο χρονοδιάγραμμα, τονίζοντας ότι «θα εργαστούμε όσο πιο εντατικά και αποτελεσματικά γίνεται, προκειμένου να προσφέρουμε τις απαντήσεις που ζητά η κυβέρνηση».