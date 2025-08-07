Αυτοψία στο σημείο έναρξης της πυρκαγιάς, θα διενεργήσουν σήμερα, μετά το μεσημέρι, οι δέκα Αμερικανοί εμπειρογνώμενες, που έφθασαν κατόπιν αιτήματος του ΠτΔ, με σκοπό να διξάγουν έρευνες σχετικά με τις πρόσφατες πυρκαγιές στην ορεινή Λεμεσό.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κυβέρνησης, οι ειδικοί της ομοσπονδιακής υπηρεσίας ΑΤF των ΗΠΑ, που έφθασαν στην Κύπρο για έρευνες σχετικά με τις πρόσφατες πυρκαγιές στην Ορεινή περιοχή Λεμεσού, κατόπιν αιτήματος του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, θα μεταβούν στην κοινότητα Μαλιάς στη Λεμεσό σήμερα Πέμπτη 7 Αυγούστου 2025.

Αναμένεται ότι θα βρίσκονται στις 15:00 στο σημείο έναρξης της πυρκαγιάς στην κοινότητα Μαλλιάς.