Τη διαβεβαίωση ότι ο ιός τσικουνγκούνια δεν κυκλοφορεί στην Κύπρο καθώς δεν έχουν καταγραφεί εγχώρια κρούσματά του, παρά το ότι υπάρχει το κουνούπι – φορέας, δίνουν οι ειδικοί.

Συγκεκριμένα, χθες το υπουργείο Υγείας εξέδωσε σχετική ανακοίνωση, στην οποία ανέφερε ότι ο ιός Chikungunya δεν κυκλοφορεί στην Κύπρο και δεν έχουν καταγραφεί εγχώρια κρούσματα, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Υγείας, σημειώνοντας ότι εντούτοις υπάρχει στο νησί ο φορέας (κουνούπι-διαβιβαστής) υπάρχει στο νησί και για αυτό λαμβάνονται μέτρα επιτήρησης και πρόληψης.

Όπως επεσήμανε, ο ιός Chikungunya είναι το αίτιο μίας ιογενούς λοίμωξης, που μεταδίδεται μέσω των τσιμπημάτων μολυσμένων κουνουπιών, κυρίως των ειδών Aedes aegypti και Aedes albopictus.

Το Υπουργείο Υγείας ενημερώνει πως ο ιός μεταδίδεται στον άνθρωπο μέσω τσιμπήματος από μολυσμένο κουνούπι, ωστόσο, διαβεβαιώνει ότι δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Εξηγεί πως τα κουνούπια που μεταδίδουν τον ιό τσιμπούν κυρίως κατά τη διάρκεια της ημέρας και πολλαπλασιάζονται σε στάσιμα νερά κοντά σε κατοικίες.

Σε σχέση με τα συμπτώματα της νόσου, αναφέρει πως τα πιο συχνά συμπτώματα εμφανίζονται 2 μέχρι 7 ημέρες μετά το τσίμπημα και περιλαμβάνουν υψηλό πυρετό, έντονο πόνο στις αρθρώσεις (κυρίως στα χέρια και στα πόδια), πονοκέφαλο, μυαλγίες και κόπωση, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις προκαλούν δερματικό εξάνθημα.

Συνήθως η νόσος υποχωρεί σε λίγες ημέρες, αλλά ο πόνος στις αρθρώσεις μπορεί να διαρκέσει εβδομάδες ή και μήνες, σύμφωνα με το Υπουργείο.

Συστήνει στο κοινό να χρησιμοποιεί εντομοαπωθητικά στο δέρμα, να φορεί μακριά ρούχα, κυρίως κατά την αυγή και το σούρουπο, να τοποθετεί σίτες σε πόρτες και παράθυρα και να απομακρύνει στάσιμα νερά από γλάστρες, δοχεία, κουβάδες ή άλλες επιφάνειες όπου μπορεί να αναπαραχθούν τα κουνούπια.

Σημειώνει, τέλος, ότι σε περίπτωση επιστροφής από χώρα, όπου ο ιός ενδημεί και εμφάνισης των προαναφερθέντων συμπτωμάτων, συνιστάται η άμεση επικοινωνία με τον προσωπικό ιατρό και η αυστηρή τήρηση των οδηγιών του.

Στο ίδιο μήκος κύματος και οι τοποθετήσεις του καθηγητή Μικροβιολογίας/Μοριακής Ιολογίας δρος Πέτρου Καραγιάννη.

Όπως ανέφερε, ο κίνδυνος είναι υπαρκτός, αλλά αυτή τη στιγμή όσον αφορά την Κύπρο απομακρυσμένος, επισημαίνοντας παράλληλα ότι δεν υπάρχει άμεση μετάδοση από άτομο σε άτομο, αλλά προκαλείται από τσίμπημα από μολυσμένο κουνούπι.

Ερωτηθείς για την εμφάνιση του ιού στην Κϊνα και πόσο επικίνδυνος είναι και αν υπάρχει φόβος δυνητικής εξάπλωσής του στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου, ο κ. Καραγιάννης είπε ότι ο ιός τσικουνγκούνια δεν είναι νέος ιός.

«Κατά ακρίβεια η πρώτη απομόνωση του ιού είχε γίνει τη δεκαετία του 1950, το 1952 συγκεκριμένα στην Τανζανία και πήρε το όνομα λόγω των συμπτωμάτων που προκαλεί. Οι τόπακες απέδωσαν το όνομα στην τοπική διάλεκτο, που σημαίνει στρεβλωμένος και αυτό όπως θα δούμε σε λίγο, οφείλεται στο γεγονός ότι ο ιός προκαλεί προβλήματα στις κλειδώσεις. Επομένως, δεν είναι νέος ιός, είναι ένας ιός, ο οποίος όμως τα τελευταία χρόνια, δημιουργεί αυτές τις εξάρσεις σε διάφορα σημεία του πλανήτη, κυρίως σε τροπικές και υποτροπικές περιοχές, όπου ενδημούν τα κουνούπια που είναι ο κύριος μεταφορέας του συγκεκριμένου ιού», πρόσθεσε.

Επομένως, συνέχισε ο κ. Καραγιάννης, η μόλυνση του ανθρώπου προκαλείται από τσίμπημα από μολυσμένο κουνούπι κατά τη διάρκεια της λήψης αίματος από το άτομο, το οποίο τσιμπά.

«Ταυτοχρόνως, μέσω του σάλιου του μεταδίδει τον ιό στο συγκεκριμένο άτομο. Επομένως, δεν υπάρχει άμεση μετάδοση από άτομο σε άτομο. Πρέπει να μολυνθείς από κουνούπι. Δυστυχώς όμως για τη Νότιο Ευρώπη τα τελευταία χρόνια τα κουνούπια που μεταφέρουν αυτό τον ιό έχουν εισβάλει και στις νότιες ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου, τα τελευταία 2, 3 χρόνια», σημείωσε.

Τα κουνούπια, είπε, ανήκουν στο γένος Αedes και τα είδη του είναι το albopticus και το aegypti.

«Τα δύο αυτά είδη κουνουπιών μεταφέρουν εκτός από το συγκεκριμένο ιό, πολύ συχνά και το δάγκειο πυρετό και τον ιό zika. Επομένως, οι κίνδυνοι για την Κύπρο αυτή τη στιγμή δεν είναι ιδιαίτερα σημαντικοί, διότι πρέπει να έρθει κάποιο μολυσμένο άτομο να τσιμπηθεί από τα κουνούπια και να μπει ο ιός εις τον τοπικό πληθυσμό των κουνουπιών, οπότε θα υπάρξει μια πιο ευρεία μετάδοση. Αυτή τη στιγμή δεν διατρέχουμε κίνδυνο», σημείωσε ο δρ Καραγιάννης.