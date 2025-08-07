Αυτή τη στιγμή η Κύπρος δεν διατρέχει κίνδυνο από τον ιό τσικουνγκούνια, δήλωσε ο Καθηγητής Μικροβιολογίας/Μοριακής Ιολογίας Δρ. Πέτρος Καραγιάννης. Ο κίνδυνος, τόνισε συγκεκριμένα, είναι υπαρκτός, αλλά αυτή τη στιγμή όσον αφορά την Κύπρο απομακρυσμένος, επισημαίνοντας παράλληλα ότι δεν υπάρχει άμεση μετάδοση από άτομο σε άτομο, αλλά προκαλείται από τσίμπημα από μολυσμένο κουνούπι.

Ερωτηθείς για την εμφάνιση του ιού τσικουνγκούνια στην Κίνα και πόσο επικίνδυνος είναι και αν υπάρχει φόβος δυνητικής εξάπλωσής του στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου, ο κ. Καραγιάννης είπε ότι ο ιός τσικουνγκούνια δεν είναι νέος ιός.

«Κατά ακρίβεια η πρώτη απομόνωση του ιού είχε γίνει τη δεκαετία του 1950, το 1952 συγκεκριμένα στην Τανζανία και πήρε το όνομα λόγω των συμπτωμάτων που προκαλεί. Οι τόπακες απέδωσαν το όνομα στην τοπική διάλεκτο, που σημαίνει στρεβλωμένος και αυτό όπως θα δούμε σε λίγο, οφείλεται στο γεγονός ότι ο ιός προκαλεί προβλήματα στις κλειδώσεις. Επομένως, δεν είναι νέος ιός, είναι ένας ιός, ο οποίος όμως τα τελευταία χρόνια, δημιουργεί αυτές τις εξάρσεις σε διάφορα σημεία του πλανήτη, κυρίως σε τροπικές και υποτροπικές περιοχές, όπου ενδημούν τα κουνούπια που είναι ο κύριος μεταφορέας του συγκεκριμένου ιού», πρόσθεσε.

Επομένως, συνέχισε ο κ. Καραγιάννης, η μόλυνση του ανθρώπου προκαλείται από τσίμπημα από μολυσμένο κουνούπι κατά τη διάρκεια της λήψης αίματος από το άτομο, το οποίο τσιμπά.

«Ταυτοχρόνως, μέσω του σάλιου του μεταδίδει τον ιό στο συγκεκριμένο άτομο. Επομένως, δεν υπάρχει άμεση μετάδοση από άτομο σε άτομο. Πρέπει να μολυνθείς από κουνούπι. Δυστυχώς όμως για τη Νότιο Ευρώπη τα τελευταία χρόνια τα κουνούπια που μεταφέρουν αυτό τον ιό έχουν εισβάλει και στις νότιες ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου, τα τελευταία 2, 3 χρόνια», σημείωσε.

Τα κουνούπια, είπε, ανήκουν στο γένος Αedes και τα είδη του είναι το albopticus και το aegypti.

«Τα δύο αυτά είδη κουνουπιών μεταφέρουν εκτός από το συγκεκριμένο ιό, πολύ συχνά και το δάγκειο πυρετό και τον ιό zika. Επομένως, οι κίνδυνοι για την Κύπρο αυτή τη στιγμή δεν είναι ιδιαίτερα σημαντικοί, διότι πρέπει να έρθει κάποιο μολυσμένο άτομο να τσιμπηθεί από τα κουνούπια και να μπει ο ιός εις τον τοπικό πληθυσμό των κουνουπιών, οπότε θα υπάρξει μια πιο ευρεία μετάδοση. Αυτή τη στιγμή δεν διατρέχουμε κίνδυνο. Λέγοντας όμως αυτό, τα τελευταία δύο χρόνια υπήρξαν αυτόχθονες μεταδόσεις του ιού σε χώρες, όπως η Γαλλία, παραδείγματος χάριν, όχι σε μεγάλο βαθμό, αλλά σε μικρό βαθμό. Επομένως ο κίνδυνος είναι υπαρκτός, αλλά αυτή τη στιγμή όσον αφορά την Κύπρο απομακρυσμένος», συμπλήρωσε.

Τα συμπτώματα του ιού

Σε ερώτηση ποια είναι τα συμπτώματα του ιού αυτού, ο κ. Καραγιάννης είπε ότι τα συμπτώματα συνήθως είναι πυρετός, πόνος στις κλειδώσεις, πονοκέφαλος, μυϊκοί πόνοι και πρήξιμο των κλειδώσεων, που προκαλεί αυτό το στρέβλωμα στη στάση του σώματος.

«Μπορεί να υπάρχει επίσης και εξάνθημα. Ο χρόνος επώασης του συγκεκριμένου ιού είναι από 2 έως 12 μέρες και άπαξ και εμφανιστούν τα συμπτώματα η διάρκεια των συμπτωμάτων είναι περίπου μία εβδομάδα και μέχρι να υπάρξει πλήρης ανάνηψης εκτός σε ένα μικρό ποσοστό, ένας στους χίλιους μπορεί να καταλήξει. Και εκείνοι οι οποίοι διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο είναι τα μικρά παιδιά, οι ηλικιωμένοι και εκείνοι με υποκείμενα νοσήματα. Όπως γνωρίζουμε και στην περίοδο του κορωνοϊού, δηλαδή κυρίως οι ηλικιωμένοι και αυτοί με υποκείμενα νοσήματα», ανέφερε.

Εκείνο, όμως, που μπορεί να συμβεί μετά τη μόλυνση και την ανάνηψη, είπε ο κ. Καραγιάννης, είναι ότι τα προβλήματα, δηλαδή ο πόνος στις κλειδώσεις μπορεί να είναι μακροχρόνιος και όχι μόνο μήνες αλλά και χρόνια και αυτό μπορεί να επηρεάσει ένα 30%, 40% των περιστατικών, δηλαδή ένα πολύ -πολύ υψηλό ποσοστό αυτών που έχουν ασθενήσει μπορεί να συνεχίσουν να έχουν πόνο στις κλειδώσεις μακροχρόνια.

Δεν υπάρχει θεραπεία για το τσίμπημα κουνουπιού

Απαντώντας σε ερώτηση ποια είναι η θεραπεία σε περίπτωση, που το συγκεκριμένο κουνούπι τσιμπήσει έναν άνθρωπο, ο κ. Καραγιάννης είπε ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ούτε αντιική θεραπεία ούτε αποτελεσματικό εμβόλιο.

«Επομένως, εάν κάποιος νοσήσει η διαχείριση είναι συντηρητική, ανάλογα με τα συμπτώματα, τα οποία μπορεί να έχει ο ασθενής, δηλαδή να μειώσουμε την ταλαιπωρία από τα συμπτώματα μέχρις ότου ο ασθενής ανανήψει», πρόσθεσε.

Αεριστήρες απωθούν τα κουνούπια

Σε ερώτηση τι θα συμβούλευε όσους θα ταξιδέψουν σε περιοχές που υπάρχει έξαρση του συγκεκριμένου ιού, ο κ. Καραγιάννης είπε ότι τα συγκεκριμένα κουνούπια, δεν τσιμπούν μόνο το βράδυ, όπως είμαστε συνηθισμένοι στην Κύπρο με τα κουνούπια τα οποία έχουμε για χρόνια τώρα, τα κουνούπια αυτά τσιμπούν και κατά τη διάρκεια της ημέρας, κυρίως τα πρωινά και τα απογεύματα.

«Επομένως, εκείνο που συστήναμε στο παρελθόν είναι αν θα καθίσουμε έξω να φορούμε μακριά μανίκια, παραδείγματος χάριν, να μην αφήνουμε δηλαδή εκτεθειμένα γυμνά σημεία του σώματος μας όπου θα μπορούσαν να τσιμπηθούν από τα κουνούπια, να χρησιμοποιούμε απωθητικά και κουνουπιέρες τα βράδια όταν θα κοιμηθούμε. Εκείνο όμως που στις χώρες της Άπω Ανατολής κάνουν για να απωθήσουν τα κουνούπια, συνήθως έχουν τους αεριστήρες, οι οποίοι με τον αέρα που δίνουν είναι αρκετή για να κρατήσει τα κουνούπια μακριά. Επομένως, αυτά είναι κάποια πράγματα τα οποία μπορούμε να εφαρμόσουμε εάν επισκεφτούμε μια χώρα όπου ο ιός ενδημεί», συμπλήρωσε.

Διαφορική διάγνωση μέσω PCR

Σε παρατήρηση ότι υπάρχει μια έξαρση και του κορωνοϊού αυτό το διάστημα και πώς θα ξεχωρίσει κάποιος από ποιο ιό έχει προσβληθεί, ο κ. Καραγιάννης είπε ότι υπάρχει αυτή η διαφορική διάγνωση, PCR, που μπορεί να ανιχνευθεί το RNA του συγκεκριμένου ιού και να αποκλειστούν ασθένειες όπως ο zika, ο δάγκειος πυρετός, ο κίτρινος πυρετός, και ούτω καθεξής.

«Επομένως, είναι μέσω αποκλεισμού των γνωστών ιών, οι οποίοι μπορούν να μεταφερθούν από τα κουνούπια. Φυσικά, ο κορωνοϊός δεν μεταφέρεται από τα κουνούπια και έχουμε μία έξαρση αυτή τη στιγμή και στην Κύπρο. Η ειδική διάγνωση είναι η ανίχνευση του RNA του ιού μέσω PCR», σημείωσε.

Υποπαραλλαγές της Όμικρον η έξαρση του κορωνοϊού

Κληθείς να σχολιάσει αν τους ανησυχεί αυτή η έξαρση του κορωνοϊού, ο κ. Καραγιάννης είπε ότι είναι μέσα στα πλαίσια που μας έχει συνηθίσει ο ιός να κάνει μία έξαρση το καλοκαίρι, υπάρχουν δύο συγκεκριμένα στελέχη αυτή τη στιγμή που κυκλοφορούν, τα οποία είναι υποπαραλλαγές της Όμικρον.

«Επομένως, δεν πρόκειται για ιδιαίτερα παθογόνα στελέχη. Υπάρχει μια διαφορά από τα προηγούμενα, προκαλούν έντονο πονόλαιμο τα συγκεκριμένα στελέχη σε εκείνους που έχουν κολλήσει, αυτό θα σου πούνε, μπορεί να υπάρξουν επίσης και κάποιοι γαστρεντερικά συμπτώματα», πρόσθεσε.

Καταστροφικό για ΗΠΑ η αναστολή χρηματοδότησης εμβολίων mRNA

Αναφορικά με την απόφαση των ΗΠΑ για αναστολή χρηματοδότησης εμβολίων mRNA, ο κ. Καραγιάννης είπε ότι «δεν με εκπλήσσει αυτό, εφόσον ο Υπουργός Υγείας των Ηνωμένων Πολιτειών είναι η αντιεμβολιαστής και ο ίδιος ο Τραμπ επί κορωνοϊού ήταν αντίθετος και στα εμβόλια, αλλά και σε όλα τα προληπτικά μέτρα, τα οποία η διεθνής κοινότητα έπαιρνε».

«Αυτό φυσικά θα είναι καταστροφικό για τις Ηνωμένες Πολιτείες τις ίδιες, θα δώσει την ευκαιρία σε άλλες χώρες, κυρίως ευρωπαϊκές χώρες, να πρωτοστατήσουν πλέον σε αυτόν τον τομέα και για να είμαι ειλικρινής χθες διάβαζα στην επιθεώρηση επιστημονικών περιοδικών μία μελέτη όπου χρησιμοποιήθηκαν mRNA εμβόλια έναντι του HIV, τα οποία έδειξαν πολύ θετικά αποτελέσματα. Επομένως, εκείνο το οποίο πρέπει να είναι ειπωθεί είναι ότι mRNA εμβόλια είναι εδώ και θα μείνουν εδώ και θα αποδειχθούν ιδιαίτερα ωφέλημα όχι έναντι λοιμώξεων όπως ο HIV και ούτω καθεξής, αλλά και έναντι διαφόρων μορφών καρκίνων και ήδη γνωρίζουμε πάλι ότι υπήρξαν θετικά αποτελέσματα έναντι του μελανώματος και έναντι των μικροκυτταρικού καρκίνου των πνευμόνων», συμπλήρωσε.

Κατ΄επέκταση, είπε ο κ. Καραγιάννης, είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες που θα χάσουν και οι εταιρείες των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Φυσικά η χρηματοδότηση είναι σε ερευνητικά κέντρα και θεωρώ ότι οι εταιρείες οι οποίες έχουν τα δικά τους χρήματα θα συνεχίσουν να κάνουν την έρευνα τους και θα προχωρήσουν στην παραγωγή εμβολίου», πρόσθεσε.

Καταλήγοντας, ο κ. Καραγιάννης συνέστησε προσοχή σε μέρη όπου υπάρχει ιδιαίτερος συγχρωτισμός, καθώς επίσης και στις πισίνες όπου ο κόσμος είναι πολύς, «να παίρνουμε τα μέτρα μας ούτως ώστε να μην καταλήξουμε με κάποια γαστρεντερίτιδα, κάποια ωτίτιδα ή κάποια άλλη μόλυνση».

