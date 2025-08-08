Το Υπουργείο Άμυνας ανακοινώνει την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων που είχαν υποβληθεί στο πλαίσιο προκήρυξης για πρόσληψη Συμβασιούχων Οπλιτών στην Εθνική Φρουρά, που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, με ημερομηνία 09.05.2025.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, έχοντας ενώπιον της, τα αποτελέσματα της Αθλητικής και Στρατιωτικής Δοκιμασίας, καθώς επίσης και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία που αφορούσαν τα κριτήρια πρόσληψης (πλην της Υγειονομικής Εξέτασης), εξέτασε το σύνολο των 305 αιτήσεων που είχαν υποβληθεί και προχώρησε στον καταρτισμό του Προκαταρκτικού Πίνακα, ο οποίος δημοσιεύτηκε σήμερα, 08 Αυγούστου 2025, στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Στον Προκαταρκτικό Πίνακα οι υποψήφιοι κατατάσσονται με βάση τα μόρια που έλαβε ο καθένας, ως η σχετική μοριοδότηση που προβλέπεται στην Προκήρυξη. Στις περιπτώσεις ισοβαθμίας λήφθηκε υπόψη για την κατάταξη η ημερομηνία γεννήσεως και προηγείται ο νεότερος, όπως προβλέπεται στη σχετική προκήρυξη. Επίσης, στον Πίνακα περιλαμβάνονται και οι υποψήφιοι που είτε δεν παρουσιάστηκαν στην Αθλητική και Στρατιωτική Δοκιμασία, είτε δεν πληρούσαν τα απαιτούμενα προσόντα, οι οποίοι καταχωρούνται στον Πίνακα, από τον αύξοντα αριθμό 213 μέχρι 305.

Σε κάθε πρόσωπο που υπέβαλε αίτηση παρέχεται το δικαίωμα να υποβάλει ένσταση κατά της σειράς κατάταξης στον Προκαταρκτικό Πίνακα, από την ημερομηνία δημοσίευσης του Πίνακα στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας (συμπεριλαμβανομένης). Οι ενστάσεις θα πρέπει να παραληφθούν στο Υπουργείο Άμυνας, το αργότερο μέχρι την Δευτέρα, 18 Αυγούστου 2025 και ώρα 14:30, ιδιόχειρα ή με τηλεομοιότυπο (αρ. Φαξ 22807556 ή 22676182) ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο syop@mod.gov.cy.

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Ενστάσεων θα εξετάσει και θα αποφασίσει για όλες τις ενστάσεις που θα παραληφθούν εντός της δοθείσας προθεσμίας και θα καταρτίσει Τελικό Πίνακα, ο οποίος θα περιλαμβάνει τους υποψήφιους για πρόσληψη ΣΥΟΠ, κατά σειρά προτεραιότητας. Ο εν λόγω Πίνακας θα δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Τονίζεται ότι, υποψήφιος/α που θα προσέλθει στην Υγειονομική Εξέταση χωρίς τα απαραίτητα που καθορίζονται στην Προκήρυξη ή κατά την Υγειονομική Εξέταση δεν κριθεί κατάλληλος/η ως ικανός/ή για υπηρεσία στην Εθνική Φρουρά με ικανότητα πρώτης ή δεύτερης κατηγορίας (Ι/1 ή Ι/2) ή δεν προσέλθει για Υγειονομική εξέταση, θα διαγράφεται από τον Τελικό Πίνακα και η θέση του θα προσφέρεται στον αμέσως επόμενο υποψήφιο στον Τελικό Πίνακα. Οι υποψήφιοι/ες θα κληθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή/και μηνύματος SMS για να συμμετάσχουν στην Υγειονομική Εξέταση, πριν την υπογραφή της Σύμβασης Απασχόλησης.

Σημειώνεται ότι, ο Τελικός Πίνακας έχει ισχύ ενός έτους από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και θα χρησιμοποιείται για την κάλυψη κενών ή/και κενούμενων θέσεων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους αυτού.

ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ – ΣΥΟΠ 2025

Α/ΑΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣΜΟΡΙΑ
164/1623.330
2205/1623.167
3189/1622.363
480/1622.000
5133/1621.890
690/1621.620
7279/1621.570
857/1621.330
935/1621.290
10239/1621.200
11226/1621.100
12303/1621.100
13231/1621.053
14270/1621.000
15241/1620.963
1610/1620.948
17219/1620.910
18169/1620.800
19225/1620.771
2039/1620.700
2120/1620.640
22228/1620.500
23300/1620.473
24105/1620.453
2596/1620.433
26190/1620.143
27237/1620.091
28161/1620.063
29259/1620.000
30137/1619.963
31200/1619.893
3271/1619.770
3341/1619.700
34293/1619.693
3585/1619.667
3643/1619.636
37171/1619.603
38155/1619.560
3949/1619.545
4015/1619.538
41223/1619.453
4245/1619.453
43221/1619.443
44170/1619.420
45243/1619.400
4617/1619.400
47208/1619.353
48268/1619.330
4940/1619.300
5034/1619.250
51127/1619.250
5248/1619.180
53109/1619.170
5468/1619.170
5598/1619.150
5644/1619.100
5732/1619.091
58235/1619.080
59203/1619.053
60177/1619.003
6112/1618.993
62141/1618.963
632/1618.920
64132/1618.920
6516/1618.900
6658/1618.890
67238/1618.853
68145/1618.800
6928/1618.800
70165/1618.767
7123/1618.690
72167/1618.587
73274/1618.523
74149/1618.503
75185/1618.503
76158/1618.500
77163/1618.500
78182/1618.453
7919/1618.450
80164/1618.413
8159/1618.400
8263/1618.400
83230/1618.323
8447/1618.310
85124/1618.250
86246/1618.231
87123/1618.213
8876/1618.143
8981/1618.110
90194/1618.073
91211/1618.043
9293/1618.043
93276/1618.000
945/1618.000
9569/1617.900
96143/1617.890
9799/1617.873
9873/1617.860
99172/1617.853
10072/1617.789
101204/1617.783
102106/1617.780
10395/1617.780
104207/1617.750
105153/1617.700
106128/1617.673
10733/1617.640
10838/1617.600
109135/1617.600
110187/1617.600
111148/1617.593
112152/1617.500
113258/1617.413
114114/1617.343
115116/1617.330
116291/1617.323
117289/1617.310
11865/1617.300
11978/1617.300
12018/1617.270
121130/1617.233
122233/1617.233
123232/1617.233
124298/1617.223
125192/1617.220
126299/1617.143
12714/1617.100
128304/1617.091
129249/1617.053
130104/1617.053
13197/1617.000
132206/1617.000
1333/1616.910
134256/1616.900
135173/1616.900
136118/1616.850
137144/1616.820
13886/1616.800
139134/1616.783
14053/1616.783
141115/1616.780
142117/1616.770
143196/1616.713
144147/1616.700
14575/1616.700
146213/1616.693
147113/1616.600
1486/1616.443
149245/1616.443
150224/1616.440
151107/1616.413
152174/1616.413
153278/1616.373
154157/1616.353
15542/1616.343
156295/1616.330
157159/1616.300
15830/1616.200
159302/1616.143
160188/1616.143
161201/1616.090
162280/1616.053
163220/1616.043
164198/1616.003
165252/1616.000
166248/1616.000
167120/1616.000
168122/1616.000
169217/1615.963
170176/1615.890
17129/1615.824
172269/1615.783
17367/1615.750
17454/1615.700
175209/1615.643
176216/1615.593
17788/1615.503
178110/1615.455
17924/1615.270
18084/1615.250
18174/1615.250
182112/1615.090
183250/1615.083
184121/1615.000
185102/1614.917
186178/1614.910
187236/1614.850
188284/1614.820
189126/1614.820
190162/1614.750
191119/1614.500
19283/1614.420
193199/1614.380
194195/1614.380
195111/1614.220
196296/1614.180
197193/1614.100
198273/1614.090
19951/1614.000
200212/1613.900
20161/1613.860
20237/1613.667
203266/1613.615
20422/1613.440
205240/1613.300
206277/1613.300
20756/1613.300
208255/1613.220
20921/1613.110
21013/1612.800
2117/1612.800
212301/1612.400
213247/16 
21427/16 
215263/16 
216272/16 
217150/16 
218261/16 
21926/16 
220151/16 
221166/16 
22246/16 
223260/16 
22450/16 
225154/16 
226183/16 
227138/16 
228290/16 
2291/16 
230275/16 
23155/16 
232136/16 
233179/16 
234242/16 
235175/16 
236271/16 
23731/16 
23892/16 
239181/16 
24052/16 
24194/16 
242244/16 
24387/16 
244286/16 
24589/16 
24660/16 
24725/16 
248227/16 
24979/16 
2509/16 
251131/16 
252142/16 
253146/16 
254257/16 
2558/16 
25691/16 
257234/16 
258184/16 
259267/16 
260186/16 
261156/16 
262129/16 
263108/16 
264282/16 
265264/16 
26677/16 
267288/16 
268101/16 
269100/16 
270283/16 
271262/16 
272125/16 
273168/16 
274222/16 
275285/16 
276229/16 
277202/16 
278287/16 
27982/16 
280297/16 
281160/16 
282253/16 
283139/16 
284292/16 
28570/16 
286281/16 
287191/16 
288197/16 
289254/16 
290103/16 
2914/16 
29236/16 
293180/16 
294210/16 
295218/16 
296251/16 
297215/16 
29866/16 
29911/16 
300214/16 
301140/16 
302294/16 
30362/16 
304305/16 
305265/16 

Βρείτε ΕΔΩ το έντυπο για το Ατομικό ιστορικό και ΕΔΩ το έντυπο για την Υγειονομική Εξέταση.