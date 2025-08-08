Το Υπουργείο Άμυνας ανακοινώνει την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων που είχαν υποβληθεί στο πλαίσιο προκήρυξης για πρόσληψη Συμβασιούχων Οπλιτών στην Εθνική Φρουρά, που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, με ημερομηνία 09.05.2025.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, έχοντας ενώπιον της, τα αποτελέσματα της Αθλητικής και Στρατιωτικής Δοκιμασίας, καθώς επίσης και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία που αφορούσαν τα κριτήρια πρόσληψης (πλην της Υγειονομικής Εξέτασης), εξέτασε το σύνολο των 305 αιτήσεων που είχαν υποβληθεί και προχώρησε στον καταρτισμό του Προκαταρκτικού Πίνακα, ο οποίος δημοσιεύτηκε σήμερα, 08 Αυγούστου 2025, στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Στον Προκαταρκτικό Πίνακα οι υποψήφιοι κατατάσσονται με βάση τα μόρια που έλαβε ο καθένας, ως η σχετική μοριοδότηση που προβλέπεται στην Προκήρυξη. Στις περιπτώσεις ισοβαθμίας λήφθηκε υπόψη για την κατάταξη η ημερομηνία γεννήσεως και προηγείται ο νεότερος, όπως προβλέπεται στη σχετική προκήρυξη. Επίσης, στον Πίνακα περιλαμβάνονται και οι υποψήφιοι που είτε δεν παρουσιάστηκαν στην Αθλητική και Στρατιωτική Δοκιμασία, είτε δεν πληρούσαν τα απαιτούμενα προσόντα, οι οποίοι καταχωρούνται στον Πίνακα, από τον αύξοντα αριθμό 213 μέχρι 305.

Σε κάθε πρόσωπο που υπέβαλε αίτηση παρέχεται το δικαίωμα να υποβάλει ένσταση κατά της σειράς κατάταξης στον Προκαταρκτικό Πίνακα, από την ημερομηνία δημοσίευσης του Πίνακα στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας (συμπεριλαμβανομένης). Οι ενστάσεις θα πρέπει να παραληφθούν στο Υπουργείο Άμυνας, το αργότερο μέχρι την Δευτέρα, 18 Αυγούστου 2025 και ώρα 14:30, ιδιόχειρα ή με τηλεομοιότυπο (αρ. Φαξ 22807556 ή 22676182) ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο syop@mod.gov.cy.

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Ενστάσεων θα εξετάσει και θα αποφασίσει για όλες τις ενστάσεις που θα παραληφθούν εντός της δοθείσας προθεσμίας και θα καταρτίσει Τελικό Πίνακα, ο οποίος θα περιλαμβάνει τους υποψήφιους για πρόσληψη ΣΥΟΠ, κατά σειρά προτεραιότητας. Ο εν λόγω Πίνακας θα δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Τονίζεται ότι, υποψήφιος/α που θα προσέλθει στην Υγειονομική Εξέταση χωρίς τα απαραίτητα που καθορίζονται στην Προκήρυξη ή κατά την Υγειονομική Εξέταση δεν κριθεί κατάλληλος/η ως ικανός/ή για υπηρεσία στην Εθνική Φρουρά με ικανότητα πρώτης ή δεύτερης κατηγορίας (Ι/1 ή Ι/2) ή δεν προσέλθει για Υγειονομική εξέταση, θα διαγράφεται από τον Τελικό Πίνακα και η θέση του θα προσφέρεται στον αμέσως επόμενο υποψήφιο στον Τελικό Πίνακα. Οι υποψήφιοι/ες θα κληθούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή/και μηνύματος SMS για να συμμετάσχουν στην Υγειονομική Εξέταση, πριν την υπογραφή της Σύμβασης Απασχόλησης.

Σημειώνεται ότι, ο Τελικός Πίνακας έχει ισχύ ενός έτους από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και θα χρησιμοποιείται για την κάλυψη κενών ή/και κενούμενων θέσεων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους αυτού.

ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ – ΣΥΟΠ 2025

Α/Α ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΟΡΙΑ 1 64/16 23.330 2 205/16 23.167 3 189/16 22.363 4 80/16 22.000 5 133/16 21.890 6 90/16 21.620 7 279/16 21.570 8 57/16 21.330 9 35/16 21.290 10 239/16 21.200 11 226/16 21.100 12 303/16 21.100 13 231/16 21.053 14 270/16 21.000 15 241/16 20.963 16 10/16 20.948 17 219/16 20.910 18 169/16 20.800 19 225/16 20.771 20 39/16 20.700 21 20/16 20.640 22 228/16 20.500 23 300/16 20.473 24 105/16 20.453 25 96/16 20.433 26 190/16 20.143 27 237/16 20.091 28 161/16 20.063 29 259/16 20.000 30 137/16 19.963 31 200/16 19.893 32 71/16 19.770 33 41/16 19.700 34 293/16 19.693 35 85/16 19.667 36 43/16 19.636 37 171/16 19.603 38 155/16 19.560 39 49/16 19.545 40 15/16 19.538 41 223/16 19.453 42 45/16 19.453 43 221/16 19.443 44 170/16 19.420 45 243/16 19.400 46 17/16 19.400 47 208/16 19.353 48 268/16 19.330 49 40/16 19.300 50 34/16 19.250 51 127/16 19.250 52 48/16 19.180 53 109/16 19.170 54 68/16 19.170 55 98/16 19.150 56 44/16 19.100 57 32/16 19.091 58 235/16 19.080 59 203/16 19.053 60 177/16 19.003 61 12/16 18.993 62 141/16 18.963 63 2/16 18.920 64 132/16 18.920 65 16/16 18.900 66 58/16 18.890 67 238/16 18.853 68 145/16 18.800 69 28/16 18.800 70 165/16 18.767 71 23/16 18.690 72 167/16 18.587 73 274/16 18.523 74 149/16 18.503 75 185/16 18.503 76 158/16 18.500 77 163/16 18.500 78 182/16 18.453 79 19/16 18.450 80 164/16 18.413 81 59/16 18.400 82 63/16 18.400 83 230/16 18.323 84 47/16 18.310 85 124/16 18.250 86 246/16 18.231 87 123/16 18.213 88 76/16 18.143 89 81/16 18.110 90 194/16 18.073 91 211/16 18.043 92 93/16 18.043 93 276/16 18.000 94 5/16 18.000 95 69/16 17.900 96 143/16 17.890 97 99/16 17.873 98 73/16 17.860 99 172/16 17.853 100 72/16 17.789 101 204/16 17.783 102 106/16 17.780 103 95/16 17.780 104 207/16 17.750 105 153/16 17.700 106 128/16 17.673 107 33/16 17.640 108 38/16 17.600 109 135/16 17.600 110 187/16 17.600 111 148/16 17.593 112 152/16 17.500 113 258/16 17.413 114 114/16 17.343 115 116/16 17.330 116 291/16 17.323 117 289/16 17.310 118 65/16 17.300 119 78/16 17.300 120 18/16 17.270 121 130/16 17.233 122 233/16 17.233 123 232/16 17.233 124 298/16 17.223 125 192/16 17.220 126 299/16 17.143 127 14/16 17.100 128 304/16 17.091 129 249/16 17.053 130 104/16 17.053 131 97/16 17.000 132 206/16 17.000 133 3/16 16.910 134 256/16 16.900 135 173/16 16.900 136 118/16 16.850 137 144/16 16.820 138 86/16 16.800 139 134/16 16.783 140 53/16 16.783 141 115/16 16.780 142 117/16 16.770 143 196/16 16.713 144 147/16 16.700 145 75/16 16.700 146 213/16 16.693 147 113/16 16.600 148 6/16 16.443 149 245/16 16.443 150 224/16 16.440 151 107/16 16.413 152 174/16 16.413 153 278/16 16.373 154 157/16 16.353 155 42/16 16.343 156 295/16 16.330 157 159/16 16.300 158 30/16 16.200 159 302/16 16.143 160 188/16 16.143 161 201/16 16.090 162 280/16 16.053 163 220/16 16.043 164 198/16 16.003 165 252/16 16.000 166 248/16 16.000 167 120/16 16.000 168 122/16 16.000 169 217/16 15.963 170 176/16 15.890 171 29/16 15.824 172 269/16 15.783 173 67/16 15.750 174 54/16 15.700 175 209/16 15.643 176 216/16 15.593 177 88/16 15.503 178 110/16 15.455 179 24/16 15.270 180 84/16 15.250 181 74/16 15.250 182 112/16 15.090 183 250/16 15.083 184 121/16 15.000 185 102/16 14.917 186 178/16 14.910 187 236/16 14.850 188 284/16 14.820 189 126/16 14.820 190 162/16 14.750 191 119/16 14.500 192 83/16 14.420 193 199/16 14.380 194 195/16 14.380 195 111/16 14.220 196 296/16 14.180 197 193/16 14.100 198 273/16 14.090 199 51/16 14.000 200 212/16 13.900 201 61/16 13.860 202 37/16 13.667 203 266/16 13.615 204 22/16 13.440 205 240/16 13.300 206 277/16 13.300 207 56/16 13.300 208 255/16 13.220 209 21/16 13.110 210 13/16 12.800 211 7/16 12.800 212 301/16 12.400 213 247/16 214 27/16 215 263/16 216 272/16 217 150/16 218 261/16 219 26/16 220 151/16 221 166/16 222 46/16 223 260/16 224 50/16 225 154/16 226 183/16 227 138/16 228 290/16 229 1/16 230 275/16 231 55/16 232 136/16 233 179/16 234 242/16 235 175/16 236 271/16 237 31/16 238 92/16 239 181/16 240 52/16 241 94/16 242 244/16 243 87/16 244 286/16 245 89/16 246 60/16 247 25/16 248 227/16 249 79/16 250 9/16 251 131/16 252 142/16 253 146/16 254 257/16 255 8/16 256 91/16 257 234/16 258 184/16 259 267/16 260 186/16 261 156/16 262 129/16 263 108/16 264 282/16 265 264/16 266 77/16 267 288/16 268 101/16 269 100/16 270 283/16 271 262/16 272 125/16 273 168/16 274 222/16 275 285/16 276 229/16 277 202/16 278 287/16 279 82/16 280 297/16 281 160/16 282 253/16 283 139/16 284 292/16 285 70/16 286 281/16 287 191/16 288 197/16 289 254/16 290 103/16 291 4/16 292 36/16 293 180/16 294 210/16 295 218/16 296 251/16 297 215/16 298 66/16 299 11/16 300 214/16 301 140/16 302 294/16 303 62/16 304 305/16 305 265/16

Βρείτε ΕΔΩ το έντυπο για το Ατομικό ιστορικό και ΕΔΩ το έντυπο για την Υγειονομική Εξέταση.