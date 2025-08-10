Με μήνυμα περηφάνειας και αγώνα μνήμης μίλησε η Σκεύη Σολωμού, αδελφή του Σολωμού Σολωμού, στο 29ο εθνικοθρησκευτικό μνημόσυνο των Τάσου Ισαάκ και Σολωμού Σολωμού, που τελέστηκε την Κυριακή στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στο Παραλίμνι.

Η κ. Σολωμού τόνισε ότι «29 χρόνια μετά τη δολοφονία τους, η οικογένεια φέρει το βάρος της απώλειας με περηφάνεια που νικά τον πόνο». Όπως είπε, «η θυσία του Τάσου και του Σολωμού δεν ζητά εκδίκηση αλλά ζητά δικαίωση, ελευθερία και ιστορική μνήμη».

Εξέφρασε ευχαριστίες σε όλους όσοι συνέβαλαν στην ανέγερση του μνημείου των δύο ηρωομαρτύρων, το οποίο χαρακτήρισε «διαχρονικό σύμβολο θυσίας και τιμής, υπόσχεση προς τις επόμενες γενιές ότι η μνήμη τους θα παραμείνει ζωντανή». Κάλεσε τον λαό να «σταθεί αντάξιος της κληρονομιάς τους, να φωτίζει το μέλλον με την αλήθεια της θυσίας τους» και να συνεχίσει τον αγώνα για μια «Κύπρο ελεύθερη, ειρηνική και ακέραια».

Δήμαρχος Παραλιμνίου: «Χρέος μας η συνέχιση του αγώνα»

Στον επιμνημόσυνο λόγο του, ο Δήμαρχος Παραλιμνίου – Δερύνειας, Γιώργος Νικολέττος, υπογράμμισε ότι η θυσία των δύο νέων «ξεπέρασε τα σύνορα του χώρου και του χρόνου» και ότι «δεν είναι απλώς ονόματα της ιστορίας, αλλά σύμβολα ενός λαού που αντιστέκεται».

Ο κ. Νικολέττος κάλεσε σε συνεχή αγώνα για την απελευθέρωση και την ένωση της πατρίδας, σημειώνοντας ότι «η δολοφονία τους παραμένει ατιμώρητη» και ότι η δικαίωση θα έρθει «όταν η πατρίδα ανασάνει ελεύθερη».

Αναφέρθηκε επίσης στα αποκαλυπτήρια των ανδριάντων των δύο ηρώων, έργο του γλύπτη Φίλιππου Γιαπάνη, που έγιναν το Σάββατο, σημειώνοντας ότι ο χώρος θα αποτελέσει «σημείο ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την κατοχή».

Η τελετή

Του μνημοσύνου προέστη ο Επίσκοπος Μεσαορίας Γρηγόριος, ενώ παρευρέθηκαν ο Υφυπουργός Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας, Νικόλας Ιωαννίδης, εκπροσωπώντας την κυβέρνηση, η Πρόεδρος της Βουλής Αννίτα Δημητρίου, πολιτικοί αρχηγοί, βουλευτές, οι οικογένειες των δύο ηρώων, μέλη της Πρωτοβουλίας Μνήμης Ισαάκ-Σολωμού και πλήθος πολιτών.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με τρισάγιο και κατάθεση στεφάνων στους τάφους των δύο ηρωομαρτύρων στο κοιμητήριο Παραλιμνίου.

ΚΥΠΕ