Σημαντικές πληροφορίες για την εξέλιξη των διεθνών ενεργειών που αφορούν τους καταζητούμενους για τις δολοφονίες των Τάσου Ισαάκ και Σολωμού Σολωμού το 1996, έρχονται μέσα από απάντηση του Υπουργού Δικαιοσύνης Μάριου Χαρτσιώτη, μετά από ερώτηση του βουλευτή Λεμεσού Σταύρου Παπαδούρη.

Ο βουλευτής είχε ζητήσει ενημέρωση για την ισχύ των ενταλμάτων σύλληψης, την έκδοση Ερυθρών Αγγελιών (Red Notices) από την Interpol, καθώς και για το κατά πόσο εκδόθηκαν Ευρωπαϊκά Εντάλματα Σύλληψης και καταχωρήθηκαν στο σύστημα Schengen (SIS II).

Δολοφονία Τάσου Ισαάκ

Σύμφωνα με την απάντηση, για τη δολοφονία του Τάσου Ισαάκ καταζητούνται διεθνώς συνολικά οκτώ πρόσωπα.

Αρχικά, το 1996 εκδόθηκαν Ερυθρές Αγγελίες, ωστόσο το 2013 ακυρώθηκαν τα παλιά εθνικά εντάλματα και εκδόθηκαν νέα. Λόγω ελλιπούς προσωπικής πληροφόρησης για όλους τους καταζητούμενους, η Interpol προχώρησε:

σε Wanted Person Diffusions για πέντε άτομα (2013)

σε νέες Ερυθρές Αγγελίες για τρία άτομα (2015)

Έτσι, για τους τρεις από τους οκτώ καταζητούμενους υπάρχει ενεργή Ερυθρά Αγγελία και για τους υπόλοιπους πέντε παραμένουν σε ισχύ διάχυτα μηνύματα.

Δολοφονία Σολωμού Σολωμού

Για τη δολοφονία του Σολωμού Σολωμού καταζητούνταν αρχικά πέντε πρόσωπα με Ερυθρές Αγγελίες το 1996. Ωστόσο, το 1997 η Interpol ακύρωσε τρεις από αυτές λόγω ανεπαρκούς στοιχειοθέτησης του ρόλου τους.

Η Τουρκία αντέδρασε και ζήτησε ακύρωση όλων των αγγελιών. Το 2000 στάλθηκε διάχυτο μήνυμα για διεθνή καταζήτηση, όμως η Interpol δεν το κατέγραψε στη βάση δεδομένων

Το 2021 εκδόθηκε νέο εθνικό ένταλμα σύλληψης για ένα από τα πρόσωπα που είχε δημοσίως παραδεχθεί συμμετοχή. Παρά την υποβολή αιτήματος για νέα Ερυθρά Αγγελία, η Interpol δεν την εξέδωσε και το αίτημα αποσύρθηκε το 2023, μετά τον θάνατο του προσώπου. Πρόκειται για τον Χασάν Κοντακσί.

Σήμερα, μόνο δύο από τα πέντε πρόσωπα για τη δολοφονία του Σολωμού παραμένουν στη βάση δεδομένων της Interpol ως διεθνώς καταζητούμενα με Ερυθρές Αγγελίες.

Επιπλέον, ο Υπουργός επιβεβαίωσε ότι δεν έχουν εκδοθεί Ευρωπαϊκά Εντάλματα Σύλληψης, και ως εκ τούτου δεν έχουν καταχωρηθεί στοιχεία στο σύστημα Schengen Information System (SIS II).

Τα ονόματα των καταζητούμενων που είδαν το φως της δημοσιότητας

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε παλαιότερο δημοσίευμα του philenews, είχαν αναφερθεί τα ονόματα των καταζητούμενων για τη δολοφονία Τάσου Ισαάκ, σύμφωνα και με ανακοίνωση ημερομηνίας 22 Νοεμβρίου 1996.

Χασίμ Γιλμάζ: Τούρκος έποικος και πρώην μέλος της τουρκικής μυστικής υπηρεσίας (ΜΙΤ), ο οποίος διέθετε το 1996 καφενείο στην πόλη της Κερύνειας.

Νεϊφέλ Μουσταφά Εργκούν: Τούρκος έποικος, 26 ετών τότε και μέλος της παράνομης τουρκοκυπριακής αστυνομίας, που έφτασε στις κατεχόμενες περιοχές όταν ήταν παιδί.

Πολάτ Φικρέτ Κορελί: Τουρκοκύπριος, 17 ετών τότε και κάτοικος της κατεχόμενης Αμμοχώστου.

Μεχμέτ Μουσταφά Αρσλάν: Τούρκος έποικος 41 ετών και αρχηγός των Γκρίζων Λύκων στα κατεχόμενα. Κάτοικος τότε της κατεχόμενης πλευράς της Λευκωσίας.

Ερχάν Αρικλί: Ο σημερινός υποψήφιος για την «προεδρία» των κατεχομένων, 40 ετών τότε με καταγωγή από την πρώην Σοβιετική Ένωση και μόνιμος κάτοικος κατεχομένων από το 1986.

Για τη δολοφονία Σολωμού η Γενική Εισαγγελία είχε ζητήσει στις 30 Οκτωβρίου 1996 τη σύλληψη πέντε συνολικά προσώπων.

Κενάν Ακίν: Ήταν τότε «υπουργός» Γεωργίας και δασών των κατεχομένων.

Ερτάλ Χατζιαλί Εμανέτ: Υπηρετούσε ως διοικητής των λεγόμενων «Ειδικών Δυνάμεων» των κατεχομένων.

Χασάν Κοντακσί: Πρώην διοικητής του κατοχικού στρατού (απεβίωσε το 2023).

Αττίλα Σαβ: Τότε υπηρετούσε ως «αρχηγός» της λεγόμενης αστυνομίας των κατεχομένων.

Μεχμέτ Καρλί: Τότε στρατηγός του κατοχικού στρατού.