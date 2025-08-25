Ερωτήματα σε σχέση με τα διεθνή εντάλματα σύλληψης που είχαν εκδοθεί για τους δολοφόνους των Τάσου Ισαάκ και Σολωμού Σολωμού κατέθεσε ο Πρόεδρος του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών. Ο Σταύρος Παπαδούρης, μετά από σχετική ανάρτηση του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου, Κερύνειας Νικόλα Κωνσταντινίδη, απευθύνει συγκεκριμένα ερωτήματα στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Μάριο Χαρτσιώτη.

Σε ανακοίνωση του Κινήματος, γνωστοποιούνται τα ερωτήματα, τα οποία είχε απευθύνει και ο κ. Κωνσταντινίδης, με αφορμή την 29η επέτειο από τις δολοφονίες στη νεκρή ζώνη της Δερύνειας.

Συγκεκριμένα, ο Υπουργός καλείται να απαντήσει στα εξής ερωτήματα:

1.Είναι σε ισχύ τα τέσσερα εντάλματα σύλληψης που εξέδωσε στις 30 Οκτωβρίου 1996 για την δολοφονία του Σολωμού Σολωμού (ο Χασάν Κουντακτσί απεβίωσε το 2023) και τα αντίστοιχα εξι στις 22 Νοεμβρίου του 1996 για την δολοφονία του Τάσου Ισαάκ κατόπιν αιτήματος της Αστυνομίας; αν έχουν ακυρωθεί από ποιόν και με βάση ποιο σκεπτικό.

2.Έχουν εκδοθεί Red Notices της Interpol για τα εν λόγω άτομα, και αν ναι, έχουν αυτά ανανεωθεί πριν τη λήξη των πενταετιών που έχουν διαρρεύσει από το 1996, και εν πάση περιπτώσει βρίσκονται σήμερα σε ισχύ;

3.Μετά την έναρξη ισχύος της Απόφασης – πλαίσιο 2002/584/ΔΕΥ και την ενσωμάτωση της στο εθνικό μας δίκαιο με τον περί Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης και των Διαδικασιών Παράδοσης Εκζητουμένων μεταξύ των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Νόμο του 2004 (Ν.133 (Ι)/2004), έχουν εκδοθεί Ευρωπαϊκά Εντάλματα Σύλληψης (European Arrest Warrants) για τους δέκα καταζητούμενους, τα οποία υποχρεώνουν τα κράτη μέλη της Ε.Ε να συλλάβουν και να παραδώσουν τους καταζητούμενους;

4.Εάν ναι, η Κυπριακή έχει Δημοκρατία καταχωρίσει τα στοιχεία των Ευρωπαϊκών Ενταλμάτων Σύλληψης στο σύστημα Schengen Information System (SIS II) στο οποίο ενταχθήκαμε τον Ιούλιο του 2023;

«Η κοινωνία της Κύπρου, αλλά πρωτίστως οι οικογένειες των ηρωομαρτύρων Ισαάκ-Σολωμού έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν τι έπραξε η συντεταγμένη πολιτεία σε σχέση με τους δολοφόνους των οικείων τους όλα αυτά τα χρόνια», σημειώνεται στην ανακοίνωση του Κινήματος.