Η Πρωτοβουλία Μνήμης Ισαάκ-Σολωμού τίμησε και φέτος τη θυσία των δύο ηρώων της Αμμοχώστου. 29 χρόνια μετά, οι μοτοσικλετιστές βγήκαν στους δρόμους, με ψυχή και συνείδηση, για τον Τάσο Ισαάκ και τον Σολωμό Σολωμού. Όπως κάθε χρόνο, το οδοιπορικό ήταν διήμερο με έναρξη, αυτή τη φορά, την ηρωική κοινότητα της Κυπερούντας. Το βράδυ της Πέμπτης 7 Αυγούστου, σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές, ονοματοδοθήκε η οδός Ισαάκ-Σολωμού, ως δρόμος της αρετής, σε ένα ανηφορικό δρομάκι που συμβολίζει τη διαδρομή προς τη λευτεριά.

Στην παρουσία της μητέρας, των αδερφών και της κόρης του Τάσου Ισαάκ, η Κυπερούντα τίμησε τους δύο ήρωες, τοποθετώντας και την ιστορία τους, δίπλα στο οδωνύμιο. Για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νεότεροι, τους δύο τελευταίους ήρωες του Ελληνισμού.

Οι μοτοσικλετιστές διανυκτέρευσαν στην Κυπερούντα και το πρωί της Παρασκευής, ξεκίνησαν το οδοιπορικό προς τα οδοφράγματα της επαρχίας Λευκωσίας. Μετά το συμβολικό κλείσιμο του Αστρομερίτη, τίμησαν τη μνήμη δύο αδικοχαμένων μελών της Πρωτοβουλίας, πρώτα στην Περιστερώνα και ύστερα στο Μάμμαρι: Του Κωνσταντίνου Πούρου Χατζήμιχαηλ και του Γιώργου Πλατή.

Έπειτα, το οδοιπορικό συνεχίστηκε στον ιερό Τύμβο της Μακεδονίτισσας και στα οδοφράγματα του Αγίου Δομετίου, του Λήδρα Πάλας και της οδού Λήδρας. Τα συμβολικά κλεισίματά τους, πραγματοποιήθηκαν ως αντίσταση στην κανονικοποίηση της κατοχής και ως ελάχιστη υπόμνηση των δολοφονιών που παραμένουν ατιμώρητες. Ως μια κραυγή εναντίον της μονιμοποίησης των οδοφραγμάτων και της διέλευσης -στους τόπους μας- με ταυτότητα ή διαβατήριο.

Με το κλείσιμο του οδοιπορικού, δόθηκε και η υπόσχεση του αγώνα, όπως τον θεμελίωσαν ο Τάσος με την πανανθρώπινη αρετή του και ο Σολωμός με την αξιοθαύμαστη τόλμη του. Η Πρωτοβουλία Μνήμης Ισαάκ-Σολωμού, με πορείες από όλες τις πόλεις της ελεύθερης Κύπρου, θα είναι παρούσα στα εγκαίνια του μνημείου των δύο ηρώων, που πραγματοποιεί το Σάββατο 9 Αυγούστου στις 20:00, ο Δήμος Παραλιμνίου-Δερύνειας.