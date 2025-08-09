Βροντερή είναι και φέτος η παρουσία των μοτοσικλετιστών της Πρωτοβουλίας Μνήμης Ισαάκ – Σολωμού στις εκδηλώσεις που είναι αφιερωμένες στη μνήμη των δύο παλικαριών που δολοφονήθηκαν από τουρκικές δυνάμεις στα αιματηρά γεγονότα της Δερύνειας το 1996.

Η πορεία μνήμης με τη συμμετοχή περίπου 700 μοτοσικλετιστών άρχισε χθες από τα οδοφράγματα Αστρομερίτη, Αγίου Δομετίου, Λήδρα Πάλλας και οδού Λήδρας.

Σήμερα, οι μοτοσικλετιστές βρέθηκαν στο δρόμο για το κατοχικό οδόφραγμα της Δερύνειας και τα εγκαίνια του μνημείου στο Παραλίμνι που θα γίνουν απόψε.

«Με συνείδηση συλλογική και ταυτότητα ισχυρή, χιλιάδων χρόνων. Στον δρόμο της αρετής και της αξιοπρέπειας, για να φτάσουμε στον προορισμό. Στον δρόμο της συνέχειας, της αυταπάρνησης, της τόλμης, σύμφωνα με το παράδειγμα των δύο λεβεντών, που σήκωσαν στους ώμους τους έναν ολόκληρο λαό. Στην Κερύνεια, στην Αμμόχωστο, στην Καρπασία, στη Μόρφου. Στον δρόμο της απελευθέρωσης», αναφέρει η Πρωτοβουλία Μνήμης Ισαάκ – Σολωμού.

Το μνημείο που θα εγκαινιαστεί απόψε στο με πρωτοβουλία του Δήμου Παραλιμνίου-Δερύνειας, είναι δύο ανδριάντες για τον Τάσο Ισαάκ και τον Σολωμό Σολωμού, τους οποίους φιλοτέχνησε ο γλύπτης Φίλιππος Γιαπάνης και τοποθετήθηκαν σε χώρο κοντά στο παλιό στάδιο Παραλιμνίου.