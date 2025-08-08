Εγκαινιάζεται το Σάββατο 9 Αυγούστου, μνημείο για τον Τάσο Ισαάκ και τον Σολωμό Σολωμού, με πρωτοβουλία του Δήμου Παραλιμνίου-Δερύνειας. Πρόκειται για δυο ανδριάντες που φιλοτέχνησε ο γλύπτης Φίλιππος Γιαπάνης και τοποθετήθηκαν σε χώρο κοντά στο παλιό στάδιο Παραλιμνίου.

Επιτέλους, στην περιοχή θα δεσπόζει ένα μνημείο για τους δύο ήρωες, οι δολοφονίες των οποίων παραμένουν ατιμώρητες και οι θυσίες τους αδικαίωτες.

Η ανέγερση μνημείου είναι μια πονεμένη ιστορία και αξίζει να θυμίσουμε τις προσπάθειες της Πρωτοβουλίας Μνήμης Ισαάκ-Σολωμού για την πρέπουσα απόδοση τιμών. Οι μοτοσικλετιστές, μάλιστα, δημιούργησαν με δικά τους έξοδα μνημείο και το τοποθέτησαν, στην παρουσία των οικογενειών των δύο ηρώων, σε χώρο δίπλα από το κατοχικό οδόφραγμα της Δερύνειας. Ένα μικρό μνημείο για να συμβολίζει τόσο εκείνες τις θυσίες, όσο και τον αγώνα της επιστροφής, της απελευθέρωσης.

Κάποιοι, όμως, δεν ήθελαν να υπάρχει μνημείο εκεί, όπου αργότερα θα άνοιγε ένα ακόμα τουριστικό σημείο διέλευσης για τους κατεχόμενους τόπους μας. Και παρόλο που εγκαινιάζεται επιτέλους ένα μνημείο για τον Τάσο και τον Σολάκη, η ντροπή παραμένει γιατί εκεί στο οδόφραγμα δεν υπάρχει ούτε μισή πινακίδα που να εξηγεί στους «περαστικούς» την ιστορία των δύο λεβεντών, τη μη απόδοση δικαιοσύνης, τη συμβολική τους πράξη. Τόσο πολύ ενοχλεί η υπενθύμιση των εγκλημάτων της Τουρκίας.

ΑΛ.ΜΙΧ