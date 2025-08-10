«Οι δολοφόνοι του πατέρα μου και του Σολή κυκλοφορούν ελεύθεροι, χαρίζουν τις περιουσίες μας και εμείς συνεχίζουμε να ζούμε σε μια κανονικότητα που κτίστηκε πάνω στη λήθη και στην αμνησία», είπε με συγκίνηση η Αναστασία, κόρη του Τάσου Ισαάκ, κατά τα αποκαλυπτήρια των ανδριάντων των Τάσου Ισαάκ και Σολωμού Σολωμού το βράδυ του Σαββάτου στο Παραλίμνι.

Η Αναστασία υπενθύμισε ότι στις 11 Αυγούστου 1996 «οι βάρβαροι με τη βοήθεια του κατοχικού στρατού κτύπησαν μέχρι θανάτου τον πατέρα μου, έναν άοπλο άνθρωπο, με ρόπαλα, πέτρες και ξύλα». «Ζούμε σε μια κατάσταση που δημιούργησαν οι δολοφόνοι γιατί ξεχάσαμε ποιοι πλήρωσαν με αίμα» είπε και σημείωσε πως «δεν δεχόμαστε η θυσία του Τάσου και του Σολωμού να πάνε χαμένες, δεν δεχόμαστε να καπηλεύονται τα ονόματα των ηρώων, να οικειοποιούνται το φως τους για να φωτίσουν το δικό τους σκοτάδι».

Ζήτησε να αποδοθεί δικαιοσύνη και να συλληφθούν οι υπεύθυνοι, «ώστε να ανοίξει ο δρόμος της απελευθέρωσης».

Τα αποκαλυπτήρια των ανδριάντων, φιλοτεχνημένων από τον γλύπτη Φίλιππο Γιαπάνη, έγιναν από την Πρόεδρο της Βουλής Αννίτα Δημητρίου, η οποία υπογράμμισε ότι οι υπαίτιοι των δολοφονιών το 1996 παραμένουν ατιμώρητοι, ενώ οι εντάλματα σύλληψης και η απόφαση του ΕΔΑΔ το 2008 παραμένουν ανεφάρμοστα.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με την παρουσία εκατοντάδων μοτοσικλετιστών της Πρωτοβουλίας Μνήμης Ισαάκ – Σολωμού, οι οποίοι διέσχισαν όλες τις πόλεις της ελεύθερης Κύπρου και το οδόφραγμα της Δερύνειας πριν καταλήξουν στο μνημείο. Ο Δήμαρχος Παραλιμνίου – Δερύνειας Γιώργος Νικολέττος τόνισε ότι η ανέγερση του μνημείου αποτελεί ελάχιστο φόρο τιμής και ότι η μνήμη των δύο ηρώων θα παραμείνει ζωντανή.