Αντιδρούν οι ιδιοκτήτες οχημάτων ενοικίασης στην πρόθεση της Αστυνομίας να κατακρατούνται χρήματα από ενοικιαστές «Ζ» για σκοπούς εξωδίκων από κάμερες.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Κυπριακού Συνδέσμου Ιδιοκτητών Αυτοκινήτων Ενοικιάσεων Κωνσταντίνο Κοντό, η νομοθεσία όπως είναι σήμερα, υποχρεώνει τις εταιρείες εκμίσθωσης οχημάτων να κρατούν όλα τα στοιχεία του πελάτη και όσοι δεν το πράττουν, είναι υπόλογοι στο Τμήμα Οδικών Μεταφορών (ΤΟΜ). Το ΤΟΜ οφείλει να εποπτεύει τις εταιρείες αν συμπληρώνουν τα πλήρη στοιχεία των ενοικιαστών και μάλιστα υπενθύμισε, ότι η νομοθεσία προβλέπει και ποινές για όσους δεν συμμορφώνονται.

Ο κ. Κοντός εξέφρασε την αντίθεσή του Συνδέσμου όπως και το 2021 που ξανασυζητείτο το θέμα, με την εισήγηση για κατακράτηση χρημάτων από τους τουρίστες για σκοπούς φωτοεπισήμανσης. Όπως ανέφερε, ο προϋπολογισμός ενός τουρίστα όταν έρχεται στην Κύπρο είναι περιορισμένος και αν του κρατήσεις ένα ποσό για το αν θα καταγγελθεί από τις κάμερες για να πληρωθεί το εξώδικο, τότε θα ξοδέψει λιγότερα.

Ο μόνος τρόπος για να μην φεύγουν τουρίστες χωρίς να πληρώνουν τα εξώδικά τους, είναι να διαβιβάζονται τα στοιχεία τους στα αεροδρόμια. Έτσι, σύμφωνα με τον πρόεδρο των ιδιοκτητών οχημάτων ενοικίασης, κατά τον διαβατηριακό έλεγχο, θα εντοπίζονται και θα υποχρεώνονται να πληρώσουν το πρόστιμο πριν αναχωρήσουν.

«Πρέπει επιτέλους», πρόσθεσε ο κ. Κοντός, «το ΤΟΜ να κάμνει σωστή εποπτεία στις εταιρείες ενοικιάσεως οχημάτων και να επιβάλλει πρόστιμα εκεί που χρειάζεται, ώστε να μην παρατηρείται το φαινόμενο να καταγράφονται ελλιπή στοιχεία που δεν βοηθούν στον εντοπισμό ενός προσώπου».

Το θέμα, όπως έγραψε χθες ο «Φ», επανέρχεται από την Τροχαία, μετά τη διαπίστωση προβλημάτων στον εντοπισμό των οδηγών οχημάτων ενοικίασης που καταγγέλλονται από τις κάμερες, επειδή οι εταιρείες δεν λαμβάνουν τα πλήρη στοιχεία τους. Συνεπεία τούτου είναι να στοιβάζονται εκατοντάδες απλήρωτα εξώδικα, γι’ αυτό και μελετούνται τρόποι ώστε να μην συμβαίνει αυτό.

Το θέμα είναι ευρύτερο γιατί εκτός από τουρίστες πολλοί που καταγγέλλονται από τις κάμερες είναι ντόπιοι και τα οχήματα είναι ενοικιασμένα από εταιρείες. Όταν καταγγελθούν για μια παράβαση, η εταιρεία δεν δηλώνει ποιος ήταν ο οδηγός τη συγκεκριμένη ημέρα και το εξώδικο παραμένει στα αζήτητα. Τώρα, με τις τροποποιήσεις που προωθεί το Υπουργείο Μεταφορών, εκφράζεται η ελπίδα ότι θα επιλυθεί το ζήτημα, αφού η εταιρεία εκμίσθωσης του οχήματος θα έχει και την υποχρέωση να δηλώνει τον οδηγό, διαφορετικά θα έχει και την ευθύνη καταβολής του εξωδίκου. Όλες οι αλλαγές που προωθούνται θα τεθούν προς συζήτηση στη Βουλή, όταν το νομοσχέδιο σταλεί για ψήφιση. Αυτή τη στιγμή το νομοσχέδιο, χωρίς τη ρύθμιση για τα οχήματα ενοικίασης, βρίσκεται αναρτημένο για δημόσια διαβούλευση.