Σοβαρό ζήτημα με τους χρήστες οχημάτων ενοικίασης προκύπτει όσον αφορά στη διαχείριση των καταγγελιών από τις κάμερες της τροχαίας.

Εκατοντάδες, αν όχι χιλιάδες, είναι τα ανεπίδοτα εξώδικα για οδηγούς «Ζ» επειδή δεν δίνονται επαρκή στοιχεία για τον εντοπισμό τους, με αποτέλεσμα αν πρόκειται για τουρίστες να φεύγουν από την Κύπρο και αν πρόκειται για ενοικίαση από κατοίκους στο νησί, να μην εντοπίζονται.

Το πρόβλημα με τις καταγγελίες από το σύστημα φωτοεπισήμανσης για τους οδηγούς οχημάτων ενοικίασης έχει επισημανθεί από τα πρώτα στάδια λειτουργίας των καμερών. Επιχειρήθηκε να επιλυθεί επί υπουργίας Γιάννη Καρούσου, ωστόσο υπήρξαν αντιδράσεις και έγινε μια διευθέτηση με τα γραφεία ενοικιάσεων.

Ωστόσο, όπως προκύπτει από την ως τώρα πρακτική, οδηγοί «Ζ» καταγράφονται από κάμερες να παραβιάζουν είτε το όριο ταχύτητας, είτε το κόκκινο σε φώτα τροχαίας και να την βγάζουν καθαρή, αφού δεν εντοπίζονται.

Όπως αναφέρθηκε στον «Φ» από αρμόδια πηγή, κάποια γραφεία ενοικιάσεων οχημάτων δίνουν στην εταιρεία που διαχειρίζεται τα εξώδικα το όνομα και το ξενοδοχείο που διαμένει ο τουρίστας ο οποίος υπέπεσε στην παράβαση. Όταν αυτός αναζητηθεί στο ξενοδοχείο, τότε το πιο πιθανόν είναι να μην εντοπιστεί, είτε γιατί η κράτηση μπορεί να έγινε σε άλλο όνομα είτε να έχει ήδη αναχωρήσει από τη χώρα μας. Αποτέλεσμα των ελλιπών στοιχείων είναι να στοιβάζονται τα εξώδικα και οι παραβάτες να την γλιτώνουν, δημιουργώντας μια ανισότητα σ’ αυτούς που πληρώνουν και αυτούς που με τον έναν ή τον άλλο τρόπο δεν έχουν επιπτώσεις όταν παρανομούν.

Η Αστυνομία έχει ήδη ζητήσει την τροποποίηση της νομοθεσίας ώστε να υποχρεώνει τους υπεύθυνους των γραφείων ενοικιάσεως οχημάτων να δίνουν συγκεκριμένα στοιχεία όσον αφορά στους ενοικιαστές αυτοκινήτων και παράλληλα να μετακυλείται η ευθύνη στα ίδια τα γραφεία, αν δεν το πράξουν και το εξώδικο παραμείνει ανεπίδοτο.

Στο εξωτερικό, είτε, ο ενοικιαστής αναγκάζεται να καταβάλλει και ντεπόζιτο για τυχόν ζημιές ή πρόστιμα από κάμερες ή δίνει όσα στοιχεία χρειάζονται, ώστε το εξώδικο να τον «βρίσκει» στην χώρα του και να αναγκάζεται να το πληρώσει ηλεκτρονικά.

Όσον αφορά στους Τουρκοκύπριους που καταγγέλλονται από το σύστημα αλλά δεν υπάρχει διεύθυνση για επίδοση των εξωδίκων, προωθείται η ετοιμασία καταλόγου η οποία αφού τύχει επεξεργασίας θα παραδίδεται στα οδοφράγματα ώστε να γίνεται εκεί ο έλεγχος. Αν κάποιος εντοπιστεί ότι εκκρεμεί εναντίον του εξώδικο, τότε θα του επιδίδεται επί τόπου και ακολούθως θα ισχύουν όλα όσα ισχύουν και για τους άλλους πολίτες. Στα τριάμιση και πλέον χρόνια λειτουργίας του συστήματος, χιλιάδες εξώδικα που αφορούν τ/κ οχήματα έχουν εκδοθεί, ωστόσο δεν πληρώθηκαν αφού δεν έγινε η απαραίτητη επίδοση.