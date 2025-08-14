Ο Άγγελος Κυριάκου, ανιψιός του Σολωμού Σολωμού, περιέγραψε στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων τις μνήμες του από τη δολοφονία του θείου του στις 14 Αυγούστου 1996, όταν ο ίδιος ήταν μόλις πέντε ετών και φοιτούσε σε νηπιαγωγείο λίγα μέτρα από το σημείο της δολοφονίας.

Ο κ. Κυριάκου θυμάται πως ο Σολωμού διέμενε τότε στο σπίτι της οικογένειας. Λίγο πριν το συμβάν, ο πατέρας του τον συνάντησε στον δρόμο, με τον Σολωμού να του λέει «πάρε τα μωρά στο σπίτι, είναι δουλειά δική μου». Σύντομα, οι ειδήσεις στο ραδιόφωνο και ένα τηλεφώνημα στο σπίτι αποκάλυψαν την τραγική αλήθεια.

Η μητέρα του, αδελφή του Σολωμού, βρισκόταν στη δουλειά όταν ειδοποιήθηκε να μεταβεί στο νοσοκομείο. Ο κ. Κυριάκου θυμάται πως μόλις έφτασαν, ένας συγγενής τους είπε συλλυπητήρια. «Πρέπει να ήμασταν η τελευταία οικογένεια στην Κύπρο που ζήσαμε τη βαρβαρότητα των Τούρκων», είπε.

Η απώλεια βύθισε την οικογένεια σε βαρύ πένθος. Η μητέρα του χρειάστηκε χρόνια να συνέλθει, ώσπου ένα όνειρο, στο οποίο ο Σολωμού της είπε «εδώ που είμαι, είμαι καλά», τη βοήθησε να βρει γαλήνη. Ο ίδιος, αν και παιδί, ένιωσε έντονα το γεγονός και «από τότε άρχισα να ανεβαίνω στον ιστό της σημαίας στο σχολείο».

Για την πολιτεία, ο κ. Κυριάκου ανέφερε ότι σεβάστηκε και συνεχίζει να σέβεται τις οικογένειες Σολωμού και Ισαάκ, ενώ επισήμανε ότι το ζήτημα υπέστη κατά καιρούς πολιτική εκμετάλλευση. Χαιρέτισε την απόφαση του Δήμου Παραλιμνίου να ανεγείρει μνημείο για τους δύο νέους, λέγοντας ότι η υπόσχεση του δημάρχου Γιώργου Νικολέττου έγινε πράξη.

«Αυτό που θέλουμε είναι να μην νιώσουν άλλες οικογένειες αυτά που ζήσαμε εμείς», δήλωσε, προσθέτοντας ότι οι εκδηλώσεις στα οδοφράγματα ξυπνούν τον φόβο επανάληψης της τραγωδίας.

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος της Πρωτοβουλίας Μνήμης Ισαάκ – Σολωμού, Αλέκος Μιχαηλίδης, σημείωσε ότι 29 χρόνια μετά, η μνήμη διατηρείται ζωντανή μέσω της αναβίωσης της πορείας των μοτοσικλετιστών. Ωστόσο, εξέφρασε απογοήτευση για την αδυναμία εκτέλεσης των διεθνών ενταλμάτων σύλληψης των δέκα καταζητούμενων για τις δολοφονίες, καταγγέλλοντας ότι οι κυβερνήσεις δεν θέτουν το ζήτημα ούτε καν στα μνημόσυνα.

Η Πρωτοβουλία, με αφορμή τα 30 χρόνια από τα γεγονότα, προγραμματίζει εκδηλώσεις σε συνεργασία με την Ελλάδα και εκστρατεία ονοματοδοσίας δρόμων σε μνήμη των δύο ηρώων.

