Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ) του Υπουργείου Εργασίας ανακοίνωσε ότι σήμερα, λόγω κόκκινης προειδοποίησης για εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες, διακόπτονται όλες οι υπαίθριες βαριές και μέτριες εργασίες από τις 11:00 έως τις 17:00. Παράλληλα, αναστέλλονται οι εργασίες μεταφοράς και παράδοσης προϊόντων με δίκυκλα ή συσκευές προσωπικής κινητικότητας από τις 12:00 έως τις 16:00.

Τα μέτρα ισχύουν για το εσωτερικό (υψόμετρο κάτω από 300 μέτρα και απόσταση άνω των 10 χλμ. από την ακτογραμμή) και για τα ψηλότερα ορεινά (πάνω από 1.150 μέτρα). Για περιοχές όπου δεν ισχύει το κόκκινο επίπεδο, το ΤΕΕ υπενθυμίζει στους εργοδότες και αυτοεργοδοτούμενους να μετρούν θερμοκρασία και σχετική υγρασία και να προσαρμόζουν τις εργασίες, λαμβάνοντας μέτρα προστασίας.

Στα προτεινόμενα μέτρα περιλαμβάνονται συχνά διαλείμματα σε σκιερά ή κλιματιζόμενα μέρη, εναλλαγή προσωπικού, παροχή πόσιμου δροσερού νερού, χρήση ελαφρών και διαπνέοντων ρούχων, κατάλληλου καλύμματος κεφαλής και γυαλιών ηλίου, καθώς και αποφυγή βαριών γευμάτων και καφεϊνούχων ή αλκοολούχων ποτών.

Σύμφωνα με τον Κώδικα Πρακτικής, οι εργασίες πρέπει να διακόπτονται όταν η θερμοκρασία είναι 39°C έως 46°C και η σχετική υγρασία υπερβαίνει συγκεκριμένα όρια, τα οποία διαφοροποιούνται ανάλογα με τη βαρύτητα της εργασίας.

Πληροφορίες παρέχονται στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ και στα επαρχιακά γραφεία Λευκωσίας (22879191), Λεμεσού (25827200), Λάρνακας (24805327), Πάφου (26822715) και Αμμοχώστου (23819750).

ΚΥΠΕ