Το μεγαλύτερο ποσό στην ιστορία του μοιράζει σήμερα το Τζόκερ, με το τζακ-ποτ να έχει φτάσει τα €26,5 εκατομμύρια έπειτα από 44 συνεχόμενες κληρώσεις χωρίς μεγάλο νικητή. Τελευταία φορά που κερδήθηκε η πρώτη κατηγορία ήταν την 1η Μαΐου, ενώ από τις 4 Μαΐου μέχρι σήμερα έχουν παιχτεί περισσότερες από 115 εκατομμύρια στήλες.

Το παιχνίδι του ΟΠΑΠ ξεκίνησε το 1997, με το προηγούμενο ρεκόρ κερδών να σημειώνεται στις 10 Απριλίου 2010, όταν μοιράστηκαν €19,3 εκατομμύρια. Από τον Δεκέμβριο του 2023, οι κατηγορίες επιτυχιών αναβαθμίστηκαν: η πρώτη κατηγορία ξεκινά από €1 εκατ., η δεύτερη αποδίδει €100.000 ανά νικητή, προστέθηκε νέα κατηγορία με 2+Τζόκερ, ενώ η τιμή στήλης αυξήθηκε από €0,50 σε €1.

Για να αναδειχθεί νικητής της πρώτης κατηγορίας, απαιτείται η σωστή πρόβλεψη 5 αριθμών από 45 και ενός αριθμού Τζόκερ από 20, με πιθανότητες 1 στα 24.435.180 για μία στήλη. Οι μικρότερες κατηγορίες κερδών κυμαίνονται από €100.000 για 5 αριθμούς χωρίς Τζόκερ, έως €1 ή €1,50 για τους χαμηλότερους συνδυασμούς.

Σύμφωνα με τον ΟΠΑΠ, οι πέντε συχνότεροι αριθμοί από το 2000 είναι οι 34, 37, 31, 13 και 29, ενώ οι πιο συχνοί αριθμοί Τζόκερ είναι οι 8 και 18.

Οι αριθμοί που λείπουν για μεγαλύτερο διάστημα είναι οι 4, 38, 37, 5 και 24, ενώ από τους Τζόκερ απουσιάζει περισσότερο το 17.

ΚΥΠΕ