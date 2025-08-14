Δρομολογούνται οι διαδικασίες για την επιστροφή του 13χρονου Μ.Α. από τη Συρία στην Τουρκία, προκειμένου να επανενωθεί με την οικογένειά του, μετά τον εντοπισμό του στα κατεχόμενα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της «υπηρεσίας κοινωνικών υπηρεσιών» στα κατεχόμενα, η οικογένεια του ανήλικου έχει βρεθεί και έχει ήδη υπάρξει επικοινωνία μαζί της.

Τελικός στόχος, μετά την ολοκλήρωση των νόμιμων διαδικασιών, είναι η ασφαλής επιστροφή του ανήλικου στους δικούς του.

Ο 13χρονος, ο οποίος είχε ανακοινωθεί ως ελλείπον πρόσωπο από την Αστυνομία από τις 6 Αυγούστου 2025, είναι καλά στην υγεία του και έχει τεθεί υπό καθεστώς προστασίας. Αυτή τη στιγμή φιλοξενείται στο κέντρο «Σπίτι Αγάπης Tangul Unal Caginer», μια δομή που στοχεύει να παρέχει σε παιδιά υπό «κρατική» προστασία τη δυνατότητα να ζουν σε ένα οικείο περιβάλλον, υπό την εποπτεία της «αρμόδιας υπηρεσίας» και σε συνεργασία με τις «αρχές».

Η ανακοίνωση καταλήγει αναφέροντας ότι οι τουρκοκυπριακές «αρχές» παρακολουθούν στενά το ζήτημα και ότι η όλη διαδικασία διεξάγεται σύμφωνα με τις διεθνείς αρχές για τα δικαιώματα και την προστασία του παιδιού.

