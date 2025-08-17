Δεν υφίσταται κίνδυνος για τον άνθρωπο από την κατανάλωση κρέατος βοοειδών στην Κύπρο, διαβεβαιώνουν οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες. Όπως τονίζουν, η χώρα έχει καταταχθεί από τον Διεθνή Οργανισμό για την Υγεία των Ζώων (WOAH) στην κατηγορία «Αμελητέου Κινδύνου» για τη Σπογγώδη Εγκεφαλοπάθεια των Βοοειδών (BSE).

Η ανακοίνωση εκδόθηκε μετά από δημοσίευμα τουρκοκυπριακής εφημερίδας για τον θάνατο ενός Τουρκοκύπριου, ο οποίος είχε διαγνωστεί με τη νόσο Creutzfeldt-Jakob (CJD). Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες διευκρινίζουν ότι η BSE, η οποία θεωρείται η αντίστοιχη νόσος στα βοοειδή, δεν έχει ποτέ εμφανιστεί στην Κύπρο.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τα προγράμματα ελέγχου και επιτήρησης που εφαρμόζονται με βάση την Ευρωπαϊκή Κτηνιατρική Νομοθεσία, η Κύπρος παραμένει απαλλαγμένη από τη συγκεκριμένη ασθένεια.

Η κατάταξη της Κύπρου από τον WOAH, σε συνδυασμό με τα μέτρα που λαμβάνονται και τα αποτελέσματα των συνεχών ελέγχων, διασφαλίζει – όπως υπογραμμίζεται – ότι η κατανάλωση κρέατος βοοειδών στη χώρα είναι απολύτως ασφαλής.

