Ανιχνεύτηκε παραλλαγή της νόσου Creutzfeldt-Jakob (vCJD – Νόσος Κρόιτσφελντ-Γιάκομπ) σε έναν Τουρκοκύπριο, «στην ε/κ πλευρά», σύμφωνα με τα όσα μεταδίδονται στα κατεχόμενα με τους Τ/κ κτηνιάτρους να ζητούν μέτρα.

Συγκεκριμένα, ο τ/κ κτηνιατρικός σύλλογος και η τ/κ κτηνιατρική ένωση με κοινή ανακοίνωση αναφέρονται σε ανάγκη επανεξέτασης των μέτρων υγιεινής, βιοασφάλειας και δημόσιας υγείας στην αλυσίδα παραγωγής ζωοτροφών στα κατεχόμενα.

Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, στην κοινή τους ανακοίνωση οι δυο κτηνιατρικές οργανώσεις αναφέρουν ότι οι ασθένειες που οφείλονται σε πρίον (ΣΣ: prion στ’ αγγλικά, μια πρωτεΐνη) περιλαμβάνουν τη νόσο Creutzfeldt-Jakob (CJD) και την] σπογγώδη] εγκεφαλοπάθεια των βοοειδών (BSE) ή «νόσος των τρελών αγελάδων, τη τρομώδη νόσο στα αιγοπρόβατα. Αυτές οι ασθένειες βασίζονται στη δομική διάσπαση των πρωτεϊνών και οδηγούν σε μη αναστρέψιμη εκφύλιση του εγκεφάλου, προστίθεται. Η τρομώδης νόσος είναι ιδιαίτερα γνωστή για τη μεταδοτικότητά της και τη μακρά περίοδο επώασης, που της επιτρέπει να εξαπλώνεται απαρατήρητη μέσα στα κοπάδια για χρόνια, ιδιαίτερα σε πληθυσμούς προβάτων και αιγών, όπως σημειώνεται.

Αναφέρεται επίσης ότι στην ε/κ πλευρά εφαρμόζονται προγράμματα εξάλειψης και επιτήρησης κατά της σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας των βοοειδών και της τρομώδους νόσου σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. «Τα βοοειδή που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου υποβάλλονται σε εξετάσεις για πρίον μετά τη σφαγή και απαγορεύεται η είσοδος ορισμένων ιστών στην τροφική αλυσίδα. Διεξάγονται δοκιμές γενετικής αντοχής για την αντιμετώπιση της τρομώδους νόσου, τα ζώα υψηλού κινδύνου απομακρύνονται από τα κοπάδια και εφαρμόζονται μέτρα βιοασφάλειας στις εκμεταλλεύσεις».

Στα κατεχόμενα, σημειώνεται, δεν υπάρχει ούτε «εθνικό πρόγραμμα» προληπτικού ελέγχου ούτε σχέδιο προληπτικής δράσης κατά αυτών των ασθενειών και οι οργανώσεις θεωρούν ότι η κατάσταση αυτή αποτελεί κίνδυνο για τον κτηνοτροφικό τομέα και τη δημόσια υγεία.

Γι’ αυτό και συνιστούν ως μέτρα, κλείσιμο μη αδειοδοτημένων και μη ρυθμιζόμενων σφαγείων και συμμόρφωση των υφιστάμενων σφαγείων με την υγιεινή και τους κανονισμούς, πρόληψη της εισόδου οργάνων που διατρέχουν κίνδυνο για ασθένειες πρίον στην τροφική αλυσίδα στα σφαγεία και ασφαλής απόρριψή τους, έναρξη τακτικής επιτήρησης και εργαστηριακών δοκιμών για σπογγώδη εγκεφαλοπάθεια βοοειδών και τρομώδη νόσο.

Επίσης, εισηγούνται εντοπισμό και παραγωγή γενετικά ανθεκτικών σειρών στην τρομώδη νόσο σε μικρά μηρυκαστικά και διάδοσή τους στους παραγωγούς καθώς και αύξηση της οικονομικής και προσωπικής ικανότητας του «κτηνιατρικού τμήματος». Πρόσφατες ασθένειες όπως ο καταρροϊκός πυρετός και η ευλογιά των αιγοπροβάτων έχουν αποκαλύψει την ανεπάρκεια της δομής του εν λόγω «τμήματος», προστίθεται.

Οι δύο κτηνιατρικές οργανώσεις αναφέρουν ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας του κοινού και περιορισμού της κατανάλωσης κρέατος και γαλακτοκομικών προϊόντων που προέρχονται από εγγεγραμμένα και κτηνιατρικά ελεγμένα σφαγεία. Τονίζεται δε ότι η ασθένεια δεν μεταδίδεται από άτομο σε άτομο και ο κίνδυνος μπορεί να ελεγχθεί με την αποτροπή της εισόδου ιστών υψηλού κινδύνου στην τροφική αλυσίδα.

