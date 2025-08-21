Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε στο Κίτι, σήμερα το πρωί, με θύμα 31χρονο. Ο νεαρός βρισκόταν σε ανεμόπτερο με κινητήρα (paramotor), το οποίο, υπό συνθήκες που διερευνώνται, έπεσε κοντά στην παραλία με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Με βάση τις αναφορές της Αστυνομίας, γύρω στις 8:30 σήμερα το πρωί, στην παραλιακή περιοχή Παρασόλια στο Κίτι, δύο Ελληνοκύπριοι πετούσαν με μηχανοκίνητα αλεξίπτωτα πλαγιάς paramotor glider (τύπος ανεμοπτέρου που έχει βενζινοκίνητο κινητήρα με έλικα στο πίσω μέρος).

Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ο ένας εκ των δύο ενώ πετούσε σε χαμηλό ύψος πάνω απο την θάλασσα, απώλεσε τον έλεγχο του paramotor glider με αποτέλεσμα να πέσει πάνω σε βράχο πλησίον της παραλίας.

Στο μέρος κλήθηκε ασθενοφόρο το οποίο διαπίστωσε ότι ο 31χρονος χειριστής του Αντώνης Κουρράς από το χωριό Ανάγυια ήταν νεκρός.

Ενεργοποιήθηκε και το Σχέδιο Έρευνας και Διάσωσης «ΝΕΑΡΧΟΣ»

Σύμφωνα με ανακοίνωση, το Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΚΣΕΔ) ενεργοποίησε στις 9:05 το Εθνικό Σχέδιο Έρευνας και Διάσωσης «ΝΕΑΡΧΟΣ» κατόπιν πληροφορίας για άτομο σε κίνδυνο στην ακτή Μαζωτού στη Λάρνακα.

Στην περιοχή αποστάλθηκε περίπολος του Αστυνομικού Σταθμού Κιτίου και ασθενοφόρο της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ).

Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης διαπιστώθηκε ότι επρόκειτο για αεροπορικό ατύχημα με μηχανοκίνητο αλεξίπτωτο πλαγιάς, ο χειριστής του οποίου μεταφέρθηκε από το ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Την περαιτέρω διερεύνηση του ατυχήματος ανέλαβε η Επιτροπή Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων και Συμβάντων και η Αστυνομία Κύπρου.