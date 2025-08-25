Κι όμως, πλανόδιοι προσφέρουν υπηρεσίες μασάζ και γενικά ό,τι έχει σχέση με σπα, κάτι το οποίο προκάλεσε την υποβολή ερώτησης από τον βουλευτή Νίκο Κέττηρο, ο οποίος ζήτησε από τον υπουργό Εσωτερικών απαντήσεις ως προς τον έλεγχο και τη νομιμότητα τέτοιων δραστηριοτήτων.

Οι πληροφορίες του βουλευτή επιβεβαιώθηκαν ενώ διαπιστώθηκε (καθόλου παράξενο) κενό στη νομοθεσία και ως εκ τούτου υπάρχει γκρίζα ζώνη την οποίαν κάποιοι αξιοποιούν. Το… «φρούτο» είναι μεν τελευταίας σοδειάς αλλά φαίνεται πως υπάρχει αυξητική τάση και ήδη τοπικές αρχές εξέδωσαν κάποιες άδειες ενώ σε άλλες ακόμη δεν έχουν δοθεί εγκρίσεις, αν και ουδείς γνωρίζει τι συμβαίνει σε κάθε παραλία και αν αυτό γίνεται νόμιμα ή παράνομα.

Πέραν του θέματος της αδειοδότησης των επαγγελματιών αυτών, ο κ. Κέττηρος ήγειρε και θέμα τήρησης των υγειονομικών και επαγγελματικών προδιαγραφών, τον φορολογικό και ασφαλιστικό έλεγχο, και βεβαίως την προστασία του καταναλωτή καθώς και τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Τέλος, ήγειρε και θέμα εύρυθμης λειτουργίας των νόμιμων επιχειρήσεων του τουριστικού τομέα.

Ο υπουργός Εσωτερικών, τον οποίο υπεβλήθησαν οι σχετικές ερωτήσεις ενημερώνει τον βουλευτή πως υπηρεσίες σπα, όπως μασάζ και συναφείς υπηρεσίες ευεξίας, δεν περιλαμβάνονται στις προβλεπόμενες από τον Νόμο υπηρεσίες, και ως εκ τούτου, η παροχή τους σε παραλίες δεν προβλέπεται ρητά από τον πιο πάνω Νόμο.

Ο κ. Κωνσταντίνος Ιωάννου επικαλούμενος την Ένωση Δήμων Κύπρου αναφέρει πως ορισμένες Τοπικές Αρχές έχουν εκδώσει άδειες για υπηρεσίες μασάζ στο πλαίσιο πλανόδιας πώλησης.

Ο υπουργός ενημερώνει επίσης πως μεμονωμένες άδειες σπα έχουν παραχωρήσει οι Δήμοι Ακάμα και Λάρνακας.

Ο Δήμος Παραλιμνίου-Δερύνειας δεν ενέκρινε άδειες, ωστόσο, έγιναν αντιληπτές μεμονωμένες περιπτώσεις παροχής σχετικών υπηρεσιών σε υποστατικά εντός της Ζώνης Προστασίας της Παραλίας.

Πιο αναλυτικά, στην απάντηση του υπουργού Εσωτερικών καταγράφονται και τα ακόλουθα:

– Η παροχή υπηρεσιών στις παραλίες διέπεται από το άρθρο 5Γ του Περί Προστασίας της Παραλίας Νόμου (Κεφ. 59), το οποίο ορίζει ότι κανένα πρόσωπο δεν δύναται να προβαίνει σε παροχή υπηρεσιών σε παραλία χωρίς την προηγούμενη άδεια της οικείας αρχής. Περαιτέρω, το άρθρο 5Ζ του ίδιου Νόμου καθορίζει τις υπηρεσίες που δύνανται να προσφέρονται από την Τοπική Αρχή ή αδειοδοτημένο πρόσωπο. Ωστόσο, υπηρεσίες σπα, όπως μασάζ και συναφείς υπηρεσίες ευεξίας, δεν περιλαμβάνονται στις προβλεπόμενες από τον Νόμο υπηρεσίες, και ως εκ τούτου, η παροχή τους σε παραλίες δεν προβλέπεται ρητά από τον πιο πάνω Νόμο.

Παρά τα πιο πάνω, σύμφωνα με πληροφόρηση που λήφθηκε από την Ένωση Δήμων Κύπρου, ορισμένες Τοπικές Αρχές έχουν εκδώσει άδειες για υπηρεσίες μασάζ στο πλαίσιο πλανόδιας πώλησης, με βάση το άρθρο 59 του Περί Δήμων Νόμου του 2022 (Ν. 52(Ι)/2022), το οποίο προβλέπει ότι κανένα πρόσωπο δεν δύναται, εντός των δημοτικών ορίων, να πλαvoδιoπωλεί οποιαδήποτε αγαθά, οποιασδήποτε φύσεως, χωρίς άδεια του οικείου δημοτικού συμβούλιου.

Ωστόσο, επισημαίνεται ότι οι εν λόγω πρόνοιες του άρθρου 59 αφορούν αποκλειστικά πλανόδια πώληση αγαθών και όχι παροχή υπηρεσιών, και ως εκ τούτου δεν παρέχουν επαρκές νομικό έρεισμα για την αδειοδότηση υπηρεσιών σπα σε παραλίες.

Ερώτημα 2: Ποιες είναι οι παραλίες στις οποίες έχει χορηγηθεί σχετική άδεια για παροχή υπηρεσιών σπα (μασάζ, θεραπείες κ.λπ.); Παρακαλώ να κατατεθεί αναλυτικός κατάλογος ανά περιφέρεια και δήμο.

-Με βάση σχετική πληροφόρηση που λήφθηκε από παραλιακούς Δήμους μέσω της Ένωσης Δήμων Κύπρου, παρατίθενται τα ακόλουθα:

Οι Δήμοι Αμαθούντας, Δρομολαξιάς-Μενεού, Ιεροκηπίας, Κουρίου, Λεμεσού, Πάφου και Αγίας Νάπας δεν έχουν εκδώσει άδειες για παροχή υπηρεσιών σπα σε παραλίες της περιοχής τους, ούτε έχουν εντοπίσει τέτοιες δραστηριότητες.

Ο Δήμος Παραλιμνίου-Δερύνειας δεν έχει χορηγήσει άδειες για παροχή υπηρεσιών σπα σε παραλίες της περιοχής του. Ωστόσο, έγιναν αντιληπτές μεμονωμένες περιπτώσεις παροχής σχετικών υπηρεσιών σε υποστατικά εντός της Ζώνης Προστασίας της Παραλίας, για τις οποίες προέκυψαν ζητήματα ελέγχου και επιβολής μέτρων λόγω αρμοδιότητας.

Ο Δήμος Ακάμα έχει εκδώσει μία άδεια για παροχή υπηρεσιών μασάζ στην παραλία Κόλπος των Κοραλλίων, η οποία δόθηκε ως άδεια πλανόδιας πώλησης, βάσει του άρθρου 59 του Περί Δήμων Νόμου.

Ο Δήμος Λάρνακας έχει χορηγήσει άδειες για υπηρεσίες μασάζ σε δύο πρόσωπα: ένα στο παραλιακό μέτωπο Μακένζι και ένα στο παραλιακό μέτωπο των Φοινικούδων, βάσει του άρθρου 59 του Περί Δήμων Νόμου.

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση που λήφθηκε μέσω της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου, εξ όσων έχουν ενημερωθεί από τις παραλιακές Κοινότητες, κανένα Κοινοτικό Συμβούλιο δεν έχει εκδώσει άδεια για παροχή υπηρεσιών μασάζ/σπα στις παραλίες τους.

Ερώτημα 3: Ποιοι είναι οι μηχανισμοί ελέγχου που εφαρμόζονται, για να διασφαλίζεται η νομιμότητα και η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών;

-Με βάση τα στοιχεία που λάβαμε από τον Δήμο Λάρνακας, ο οποίος είναι και ο μόνος Δήμος που παρείχε σχετικές πληροφορίες για τη διαδικασία χορήγησης άδειας, οι ενδιαφερόμενοι για παροχή υπηρεσιών μασάζ υποβάλλουν σχετική αίτηση, η οποία εξετάζεται και εγκρίνεται από την Επιτροπή Υγειονομείου και Καθαριότητας, και εν συνεχεία επικυρώνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο. Οι αιτητές οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά και έγγραφα, τα οποία ζητούνται κατά την υποβολή της αίτησης, και τους δίνεται σχετική επιστολή με όρους και προϋποθέσεις.

Περαιτέρω, η ποιότητα και η νομιμότητα των υπηρεσιών διασφαλίζονται μέσω ελέγχων που διενεργούνται σε τακτά διαστήματα από τις Υπηρεσίες του Δήμου με στόχο την τήρηση των κανόνων υγιεινής και προστασίας της δημόσιας υγείας. Οι άδειες που χορηγούνται ισχύουν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, από τον Μάιο μέχρι τον Οκτώβριο κάθε έτους.

Ερώτημα 4: Υπάρχει πρόβλεψη για αυστηρότερη εποπτεία και συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση ή άλλους τοπικούς φορείς για την αποτροπή παράνομων δραστηριοτήτων;

-Το Υπουργείο Εσωτερικών, μέσω της Μονάδας Ασφάλειας Παραλιών της Διεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης, βρίσκεται ήδη σε διαβούλευση τόσο με την Κεντρική Επιτροπή Παραλιών όσο και με όλα τα εμπλεκόμενα Τμήματα και Υπηρεσίες για τον εκσυγχρονισμό του Περί Προστασίας της Παραλίας Νόμου (Κεφ. 59). Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζεται, μεταξύ άλλων, η εισαγωγή πιο σαφών και αυστηρών ρυθμίσεων, που να καλύπτουν αποτελεσματικά το ζήτημα της παροχής υπηρεσιών στην παραλία, περιλαμβανομένων των υπηρεσιών σπα, μασάζ και συναφών υπηρεσιών ευεξίας, οι οποίες δεν καλύπτονται από το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο.»