Βρισκόμαστε μερικές μέρες πριν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, με εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς να ετοιμάζονται για την επάνοδο αλλά και με το υπουργείο Παιδείας να βρίσκεται επί ποδός για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των σχολικών μονάδων αλλά και για να δει στην πράξη πολιτικές που εφαρμόζει. Όσο για τη φετινή χρονιά, το Υπουργείο θεωρεί πως είναι ιδιαίτερα σημαντική για τα εκπαιδευτικά ζητήματα, καθώς είναι η χρονιά κατά την οποία αξιολογούνται καινοτομίες που έχουν ήδη εισαχθεί.

Κληθείσα να αναφερθεί σε αυτά τα ζητήματα, η υπουργός Παιδείας Αθηνά Μιχαηλίδου, ανέφερε στον «Φ» πως «εδώ και δυόμισι χρόνια εφαρμόζουμε έναν συνολικό ανασχεδιασμό του εκπαιδευτικού μας συστήματος με σταθερά, επιστημονικά και προσεκτικά βήματα, ώστε να αποφευχθούν κενά και προβλήματα που συχνά συνόδευαν καινοτομίες του παρελθόντος. Οι στόχοι μας για ένα σχολείο αποτελεσματικό και συμπεριληπτικό, όπου τα παιδιά χαίρονται τη μάθηση, υλοποιούνται σταδιακά μέσα από τις δράσεις και τις πολιτικές μας».

Σε ερώτηση για το ποια είναι η βασική διαφορά της φετινής χρονιάς σε σχέση με τις προηγούμενες, η Υπουργός την χαρακτήρισε ως καθοριστική, καθώς ολοκληρώθηκε η φάση του σχεδιασμού, έχουν τεθεί οι βάσεις σε καίρια ζητήματα και ήδη υλοποιούνται σημαντικά μέτρα και πολιτικές. Το επόμενο βήμα είναι η αξιολόγηση και η εμπέδωση των καινοτομιών που εφαρμόζονται. «Με αποφασιστικότητα και τόλμη, επιδιώκουμε εκείνες τις αλλαγές που θα προσφέρουν σε όλα τα παιδιά περισσότερες ευκαιρίες ανάπτυξης δεξιοτήτων και θα καλλιεργούν το μέγιστο των δυνατοτήτων τους», ανέφερε.

Σημαντικό βήμα για την κ. Μιχαηλίδου αποτελεί η προώθηση πολύ σημαντικών καινοτομιών που επηρεάζουν και σχετίζονται με την ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήματος και που αφορούν σε μεταρρυθμίσεις. «Προμετωπίδα της μεταρρύθμισης είναι αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και του εκπαιδευτικού έργου, θέμα που επιβάλλεται να θεσμοθετηθεί σε μια νέα βάση, εάν πραγματικά επιθυμούμε να δούμε σημαντικές αλλαγές, τόσο στα μαθησιακά αποτελέσματα, όσο και στο κλίμα του σχολείου και την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών μας. Πρόσθετα, το μεγάλο στοίχημα που έχουμε ενώπιον μας, είναι η βελτίωση των συνθηκών μάθησης των παιδιών με αναπηρίες, μια καθοριστική παρέμβαση που θα «αναγκάσει» το σύστημα να γίνει πιο ανθρώπινο και συμπεριληπτικό, σε πρώτο στάδιο μέσω της βελτίωσης και του εκσυγχρονισμού της νομοθεσίας. Ταυτόχρονα υπάρχουν ουσιαστικές αλλαγές σε σημαντικά κεφάλαια του εκπαιδευτικού συστήματος», επισημαίνει η αρμόδια Υπουργός.

Η μείωση της ύλης ανάμεσα στις αλλαγές

Αναφορικά με το τι αλλάζει τη σχολική χρονιά 2025 -26, η κ. Μιχαηλίδου λέγοντας πως «έχουμε τολμήσει μια οριζόντια τομή που καλύπτει βασικές πτυχές του συστήματος, εστιάζοντας να διασφαλίσουμε υψηλό δείκτη ποιότητας σε κάθε περίπτωση και βεβαίως ολιστικά», αναφέρθηκε μεταξύ άλλων, στη μείωση και επικαιροποίηση της ύλης, η οποία όπως τονίζει «δεν είναι μια απλή τεχνική αλλαγή, αλλά στρατηγική επιλογή που θέτει στο επίκεντρο την ουσιαστική γνώση και όχι την παπαγαλία».

« Έχουμε ήδη πετύχει σε όλα τα μαθήματα να έχουμε μια συνοπτική και αναγκαία ύλη. Σε ορισμένα μαθήματα απαιτείται περαιτέρω σοβαρή μείωση της ύλης, ώστε να δοθεί περισσότερος χώρος στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, της κριτικής σκέψης και της δημιουργικότητας. Το βασικό αυτό εγχείρημα παίρνει σάρκα και οστά, ενώ συνεχίζεται με ξεκάθαρη την πολιτική βούληση από πλευράς κυβέρνησης και με τη στήριξη πανεπιστημιακών, επιθεωρητών και εκπαιδευτικών», ανέφερε η Υπουργός.

Για το ολοήμερο σχολείο αναφέρει πως δεν αντιμετωπίζεται απλώς ως μια κοινωνική παροχή, αλλά είναι μια εκπαιδευτική δομή στη Δημοτική και στη Μέση Εκπαίδευση που δίνει προστιθέμενη αξία στο παιδαγωγικό έργο.

Αναφερόμενη στο Τεχνικό Γυμνάσιο δήλωσε πως είναι μια εκπαιδευτική καινοτομία που έχει τύχει θετικής αντιμετώπισης και από την Ευρώπη. Εφαρμόζεται φέτος για πρώτη φορά πιλοτικά και στοχεύει στη διασύνδεση του σχολείου με την αγορά εργασίας και την εξοικείωση των παιδιών από νωρίς με τα τεχνικά επαγγέλματα και τις νέες τεχνολογίες. «Στόχος μας είναι το σχολείο να συνδέεται με τις πραγματικές ανάγκες της ζωής. Σε αυτό το πλαίσιο έχουν ενταχθεί στο ωρολόγιο πρόγραμμα νέα θέματα, με έμφαση στην καλλιέργεια δεξιοτήτων ζωής στα παιδιά. Η χρηματοοικονομική παιδεία επεκτείνεται σε όλες τις τάξεις του Γυμνασίου και εισάγεται και στο Δημοτικό. Η Αγωγή του Πολίτη επανέρχεται σε όλες τις βαθμίδες, από την προσχολική ηλικία μέχρι και το Λύκειο/Τεχνική Σχολή, για να προωθηθούν οι αξίες και οι δεξιότητες του ενεργού πολίτη.

Παράλληλα, επαναφέρουμε την Εβδομάδα Εργασίας στο Λύκειο, δημιουργώντας ακόμη ένα κανάλι διασύνδεσης της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας και δυνατότητες ανάπτυξης επαγγελματικής εμπειρίας στα παιδιά. Επίσης, ενισχύουμε την κοινωνική αγωγή με την εισαγωγή νέων θεματικών όπως η πυρασφάλεια. Θέλουμε τα παιδιά να αποκτούν εμπειρίες, να καλλιεργούν κουλτούρα σε θεμελιώδη ζητήματα και να αποκτούν συνείδηση πολίτη και ετοιμότητα στις ανάγκες του σήμερα και την διαμόρφωση του αύριο», δήλωσε χαρακτηριστικά η κ. Μιχαηλίδου.

Η μεγαλύτερη πρόκληση και το ιδανικό σχολείο

Όσον αφορά στο ποια θεωρεί τη μεγαλύτερη πρόκληση που έχει ενώπιον του το Υπουργείο, η κ. Μιχαηλίδου απάντησε πως είναι η καλλιέργεια εμπιστοσύνης και συνέργειας με την κοινωνία, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς.

«Θέλουμε ένα σχολείο που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της εποχής, αλλά και στη διαμόρφωση της κοινωνίας του αύριο, βασισμένη σε αξίες και δεξιότητες ζωής.

Οι αλλαγές απαιτούν χρόνο, αλλά και σταθερότητα, ώστε να αποκτήσουν βάθος και διάρκεια. Η Κυβέρνηση μας έχει τοποθετήσει την Παιδεία ως μια ουσιώδη προτεραιότητά της και αυτό σήμερα επικυρώνεται με την οριζόντια μεταρρύθμιση που ήδη υλοποιείται. Προχωρούμε με αποφασιστικότητα, γιατί μεταρρύθμιση σημαίνει όραμα, σχέδιο, αλλά και πράξεις. Η νέα σχολική χρονιά θα είναι μια χρονιά ουσίας και όχι εντυπώσεων. Μια χρονιά που θα δώσει στα παιδιά περισσότερα εφόδια για τη ζωή και στην κοινωνία ένα σχολείο πιο σύγχρονο, ανθρώπινο και αξιόπιστο. Δικαιούνται τα παιδιά μας και οι εκπαιδευτικοί να απολαμβάνουν και να δημιουργούν σε ένα ποιοτικό εκπαιδευτικό σύστημα», επεσήμανε η Υπουργός, προσθέτοντας πως «η Παιδεία αλλάζει και αυτή η αλλαγή είναι η πιο ελπιδοφόρα και ουσιαστική επένδυση για την Κύπρο που οραματιζόμαστε».