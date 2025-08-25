Φρένο ξανά, μέχρι νεωτέρας, στο δρόμο Πάφου – Πόλεως Χρυσοχούς ύστερα από την έκδοση «προσωρινών μέτρων» από την Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, η οποία ενέκρινε σχετικό αίτημα της εταιρείας «AKTOR ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ». Η ΑΚΤΩΡ είχε ζητήσει (και πέτυχε) αναστολή της απόφασης του Τμήματος Δημοσίων Έργων να υπογράψει σύμβαση η οποία αφορά «Συμπλήρωση Μελέτης και Κατασκευής του Αυτοκινητόδρομου Πάφου – Πόλης Χρυσοχούς Τμήμα 1 – Φάση (Α)».

Πρόκειται για τη σύμβαση την οποία είχε καταγγείλει η κυβέρνηση θεωρώντας ότι ο εργολάβος δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στα καθήκοντα του. Ύστερα από την καταγγελία η κυβέρνηση είχε κινήσει τις διαδικασίες επαναπροκήρυξης του έργου, ώστε να καταστεί δυνατή η υλοποίησή του. Στο σημείο αυτό παρενέβη η εταιρεία ΑΚΤΩΡ εξασφαλίζοντας απόφαση η οποία μπλοκάρει τη νέα διαδικασία. Υπενθυμίζεται, πως η εταιρεία ΑΚΤΩΡ είχε κερδίσει το διαγωνισμό κατασκευής του δρόμου αλλά στη συνέχεια το κράτος κατήγγειλε τη σύμβαση.

Η ΑΚΤΩΡ προσέφυγε ενώπιον της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών καταγγέλλοντας τους όρους επαναπροκήρυξης του Διαγωνισμού (διαφωνώντας με πρόνοιες τους), που δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας στις 08/08/2025. Διαζευκτικά, με την προσφυγή της, ζητούσε την «τροποποίηση ή συμπλήρωση των όρων του Διαγωνισμού προς διασφάλιση των θεμελιωδών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου όπως της διαφάνειας της ίσης μεταχείρισης και του υγιούς ανταγωνισμού».

Το αντικείμενο του Διαγωνισμού αφορά στη συμπλήρωση της μελέτης και κατασκευής του Έργου του Αυτοκινητόδρομου Πάφου – Πόλης Χρυσοχούς, Τμήμα 1 – Φάση (Α) το οποίο δεν ολοκληρώθηκε, λόγω τερματισμού της σχετικής Σύμβασης.

Οι αιτητές με την προσφυγή τους ζήτησαν και την έκδοση προσωρινών μέτρων, αίτημα στο οποίο τα Δημόσια Έργα έφεραν ένσταση.

Η ένσταση της ΑΚΤΩΡ αφορούσε τεχνικές, οικονομικές και χρηματοοικονομικές προδιαγραφές. Η εταιρεία υπεστήριξε επίσης, πως «η σημασία της λήψης των προσωρινών μέτρων, έγκειται στο να διασφαλιστεί ο έλεγχος της νομιμότητας της προσβαλλόμενης απόφασης και η αποφυγή κατασπαταλάτησης του δημόσιου χρήματος».

Ισχυρίστηκε επίσης, πως «η διαδικασία του Διαγωνισμού βρίσκεται στο αρχικό της στάδιο και ενόψει του σύντομου χρονικού διαστήματος που απαιτείται για την εκδίκαση της προσφυγής δεν θα υπάρξει καθυστέρηση στη διαγωνιστική διαδικασία και ούτε θα τεθεί σε κίνδυνο το δημόσιο συμφέρον».

Περαιτέρω εισηγήθηκε, πως «εάν η διαγωνιστική διαδικασία προχωρήσει με τους παράνομους όρους που ήδη έχουν επισημανθεί, υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να κατακυρωθεί το έργο σε αναδόχους κάτω από όρους που εκ των υστέρων θα κριθούν παράνομοι ή ακυρώσιμοι».

Οι αιτητές (ΑΚΤΩΡ) τόνισαν, εξάλλου, ότι χωρίς την παράδοση – παραλαβή του υφιστάμενου έργου δεν μπορεί να προχωρήσει μια νέα διαδικασία ανάθεσης, λόγω αοριστίας του αντικειμένου της προκηρυχθείσας Σύμβασης».

Η ΑΚΤΩΡ τόνισε και την ανάγκη, όπως «η Αναθέτουσα Αρχή πριν την έναρξη των οποιωνδήποτε εργασιών εξασφαλίσει περιβαλλοντική έγκριση από την Περιβαλλοντική Αρχή, που δεν έπραξε έτσι στην παρούσα περίπτωση».

Από την πλευρά της η δικηγόρος της Αναθέτουσας Αρχής προέταξε τις «αρνητικές συνέπειες που θα προκύψουν από την έκδοση των προσωρινών μέτρων που αφορούν στο πρώιμο αυτό στάδιο οι οποίες, κατά την άποψή της, θα είναι περισσότερες από τα οφέλη τους, σε συνάρτηση με το δημόσιο συμφέρον που κλίνει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής».

Διευκρίνισε δε, πως «δεν ενίσταται στην έκδοση των προσωρινών μέτρων που ζητούνται, νοουμένου ότι δεν εμποδιστεί αλλά να συνεχίσει η διαδικασία της προκήρυξης του Διαγωνισμού».

Παράλληλα το Τμήμα Δημοσίων Έργων υπεστήριξε, πως οι Αιτητές δεν έχουν αποδείξει ότι έχουν έννομο συμφέρον καταχώρησης της Προσφυγής και ιδιαιτέρως δεν έχουν αποδείξει ότι τα συμφέροντα τους ενδέχεται να ζημιωθούν από το ενδεχόμενο μη λήψης προσωρινών μέτρων από το στάδιο της προκήρυξης.

Στην απόφαση της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών καταγράφονται και τα ακόλουθα:

«Στην υπό κρίση περίπτωση δεν έχουμε καμία αμφιβολία, στη βάση των ενώπιον μας δεδομένων, ως προς τη σημαντικότητα του αντικειμένου του υπό κρίση Διαγωνισμού που είναι η συμπλήρωση της κατασκευής του Αυτοκινητόδρομου Πάφου – Πόλης Χρυσοχούς.

Αφού συνεκτιμήσαμε και συνυπολογίσαμε τις πιθανές συνέπειες των προσωρινών μέτρων για όλα τα συμφέροντα που ενδεχομένως να ζημιωθούν, ιδιαίτερα το δημόσιο συμφέρον αλλά και την ανάγκη ολοκλήρωσης του Διαγωνισμού σε σύντομο χρονικό διάστημα, είμαστε της γνώμης ότι η πλάστιγγα πρέπει να κλίνει υπέρ των Αιτητών χωρίς όμως να παραβλέπουμε και τα συμφέροντα της Αναθέτουσας Αρχής».

Έχοντας κατά νου τα γεγονότα της υπόθεσης και λαμβάνοντας υπόψη ιδιαίτερα το δημόσιο συμφέρον, σε συνάρτηση με τις εκατέρωθεν εισηγήσεις αποφασίζουμε τη χορήγηση των προσωρινών μέτρων αναστολής της διαδικασίας ανάθεσης ή της εκτέλεσης της απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής ή της υπογραφής της Σύμβασης σε σχέση με τον Διαγωνισμό με Αρ. ΚΠΣ/12/2025/ΜΚ(Α) και τίτλο «Συμπλήρωση Μελέτης και Κατασκευής του Αυτοκινητόδρομου Πάφου – Πόλης Χρυσοχούς Τμήμα 1 – Φάση (Α)» χωρίς κανένα περιορισμό.

Η Αναθεωρητική Αρχή ζήτησε όπως κατατεθούν ενώπιον της «η Έκθεση Γεγονότων», η «Γραπτή Αγόρευση των Αιτητών» και η «Γραπτή Αγόρευση της Αναθέτουσας Αρχής να μέχρι τις 03/10/2025. Με την ολοκλήρωση κατάθεσης των πιο πάνω εγγράφων η Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών θα ορίσει την Προσφυγή για ακρόαση το συντομότερο δυνατόν και θα ενημερώσει ανάλογα τις δύο πλευρές.

Σημειώνεται, πως στις 6 Αυγούστου το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την πρόσκληση προσφορών για την υλοποίηση της πρώτης φάσης του αυτοκινητόδρομου Πόλης Χρυσοχούς-Πάφου.

Η κυβέρνηση κατήγγειλε τη σύμβαση στις 11 Νοεμβρίου 2024.