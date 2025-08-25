Την ψηφιακή πλατφόρμα «Let’s Culture», μέσω της οποίας θα προβάλλονται πολιτιστικές εκδηλώσεις και δράσεις που πραγματοποιούνται σε ολόκληρη την Κύπρο, παρουσίασε η Υφυπουργός Πολιτισμού Βασιλική Κασσιανίδου, σε διάσκεψη Τύπου που έγινε το μεσημέρι της Δευτέρας. Η πλατφόρμα βρίσκεται ήδη σε λειτουργία από τα μέσα Αυγούστου.

Η κ. Κασσιανίδου ανέφερε ότι το εργαλείο αυτό απευθύνεται όχι μόνο σε εκδηλώσεις που διοργανώνονται ή υποστηρίζονται από το Υφυπουργείο, αλλά και σε κάθε φορέα που δραστηριοποιείται στον τομέα του πολιτισμού – καλλιτέχνες, δημιουργούς, τοπική αυτοδιοίκηση, ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Στόχος, όπως σημείωσε, είναι η προβολή του πολιτιστικού προϊόντος και η στήριξη καλλιτεχνών και φορέων μέσω της ενίσχυσης της συμμετοχής του κοινού.

Οι δράσεις που μπορούν να καταχωρηθούν περιλαμβάνουν θέατρο, κινηματογράφο, χορό, μουσική, εικαστικές εκθέσεις, λογοτεχνία, παραδοσιακό πολιτισμό, αρχαιολογία, πολιτιστική κληρονομιά, χειροτεχνία και οικοτεχνία, αλλά και συνέδρια, διαλέξεις, εργαστήρια, ημερίδες ή ξεναγήσεις.

Η Υφυπουργός επισήμανε ότι η δημιουργία της πλατφόρμας ανταποκρίνεται σε ανάγκη που κατέγραψε έρευνα κοινής γνώμης στο πλαίσιο του προγράμματος «Άτλας». Όπως είπε, πολλοί πολίτες δυσκολεύονται να εντοπίσουν συγκεντρωτικά τις εκδηλώσεις που ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντά τους, γι’ αυτό και ζητήθηκε η δημιουργία ενός ενιαίου ημερολογίου.

Το «Let’s Culture» περιλαμβάνει πέντε βασικές υπηρεσίες: εγγραφή χρήστη, προσθήκη εκδηλώσεων, ημερολόγιο, εξατομίκευση και αναζήτηση. Σε επόμενη φάση θα είναι διαθέσιμο και στην αγγλική γλώσσα, ενώ προγραμματίζονται εκπαιδευτικές συναντήσεις με πολιτιστικούς φορείς στις 8 και 15 Σεπτεμβρίου για την εξοικείωση με τη χρήση της.

Η κ. Κασσιανίδου υπογράμμισε ότι το Υφυπουργείο Πολιτισμού δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο των εκδηλώσεων που αναρτώνται από τους διοργανωτές, διατηρώντας ωστόσο το δικαίωμα να απορρίπτει δημοσιεύσεις που δεν σχετίζονται με τον πολιτισμό ή περιέχουν ανακριβείς πληροφορίες.

Η πλατφόρμα είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση: letsculture.cy.

ΚΥΠΕ