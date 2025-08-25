Τα όσα προσάπτει μέσω του δικηγόρου της σε γυναίκα αστυνομικό η Νικολέττα Τσικκίνη είχαν λάβει διαστάσεις τις προηγούμενες ημέρες σε Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης στις 20 Αυγούστου.

Η Νικολέττα Τσικκίνη που μέσω λογαριασμών της σε ΜΚΔ ασκεί κριτική σε αξιωματούχους, την Τετάρτη 20 Αυγούστου είχε αποκαλύψει σε δημοσίευσή της το όνομα της αστυνομικού και την ακριβή ιδιότητά της, ενώ είχε δημοσιοποιήσει και φωτογραφία της τελευταίας με το σύζυγό της.

Επιπλέον, η κ. Τσικκίνη είχε ισχυριστεί πως η αστυνομικός κάτω από ανάρτησή της είχε γράψει τα ακόλουθα: «Πνάσε για να μην αρκέψω να φκάλλω τα άπλυτα σου στη φόρα».

Θυμίζουμε πως σήμερα ο δικηγόρος Αλέκος Αργυρού, ενεργώντας εκ μέρους της Νικολέττας Ανδρέου-Τσικκίνη, υπέβαλε στην Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Ειρήνη Χαραλαμπίδου, καταγγελία για απειλές.

Στην επιστολή που δόθηκε στη δημοσιότητα από τον δικηγόρο, αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι η καταγγέλλουσα δέχθηκε στις 19 Αυγούστου 2025 απειλητικό μήνυμα από μέλος της Αστυνομίας «κάνοντας δημόσιο σχόλιο σε ανάρτηση της πελάτιδός μου στα ΜΚΔ». Σύμφωνα με την καταγγελία, το μέλος της Αστυνομίας υπηρετεί στην Κυπριακή Υπηρεσία Πληροφοριών (ΚΥΠ).