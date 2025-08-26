Κατά τις πρώτες μέρες του Σεπτέμβρη αναμένεται το υπουργείο Παιδείας να έχει και γραπτώς ολοκληρωμένες τις θέσεις του για το νέο σύστημα αξιολόγησης εκπαιδευτικών.

Θέσεις, οι οποίες θα προκύψουν από αυτή τη φάση του διαλόγου που πραγματοποιείται καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις, έπειτα από τη δέσμευση και των δύο πλευρών στην επιτροπή Παιδείας της Βουλής. Οι επαφές αυτής της περιόδου αφορούν στα σημεία που υπάρχουν διαφωνίες μεταξύ Υπουργείου και οργανώσεων επί του νομοθετικού εγγράφου που έχει κατατεθεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», το υπουργείο Παιδείας θα έχει έτοιμες τις θέσεις του τον Σεπτέμβρη, στις οποίες θα καταγράφονται τα σημεία τα οποία έχει τροποποιήσει και αφού θα αναμένει και τις γραπτές τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών οργανώσεων, θα απευθυνθεί εκ νέου στην κοινοβουλευτική επιτροπή Παιδείας.

Στο μεταξύ, χθες η υπουργός Παιδείας Αθηνά Μιχαηλίδου, πραγματοποίησε άλλη μία συνάντηση με την ΠΟΕΔ για το θέμα της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, ενώ προγραμματίζει και συναντήσεις με την ΟΛΤΕΚ την ερχόμενη Πέμπτη καθώς και με την ΟΕΛΜΕΚ στις 2 Σεπτεμβρίου.

Από πλευράς της η πρόεδρος της ΠΟΕΔ, Μύρια Βασιλείου, δήλωσε πως η αρμόδια Υπουργός θα στείλει γραπτώς τις τροποποιήσεις που προτίθεται να κάνει στο νομοθέτημα που αφορά στο σύστημα αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, και η οργάνωση αφού τις μελετήσει, θα τοποθετηθεί.

