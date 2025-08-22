Θέμα άμεσης ενεργοποίησης της ΜΕΠΕΥ και της ΜΙΤΕΠΕΥ για τη συζήτηση και τη διαχείριση σημαντικών θεμάτων που προκύπτουν στο πλαίσιο της διαβούλευσης των εκπαιδευτικών οργανώσεων με το υπουργείο Παιδείας για το νέο σύστημα αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, θέτει η ΠΟΕΔ.

Αυτό προκύπτει από σημείωμά της, στο οποίο γνωστοποιεί τις θέσεις της γύρω από τη συζήτηση που διεξάγεται στην παρούσα φάση, με στόχο να επιτευχθεί όσο το δυνατό μεγαλύτερη συναίνεση, ούτως ώστε οι δύο πλευρές να αποταθούν τον Σεπτέμβρη εκ νέου στην επιτροπή Παιδείας της Βουλής.

Συγκεκριμένα, η ΠΟΕΔ θεωρεί πως πολύ μεγάλος αριθμός σημαντικών αιτημάτων, αλλά και διαφωνιών της ίδιας με το υπουργείο Παιδείας, θα πρέπει να συζητηθούν στη ΜΕΠΕΥ, η οποία, όπως σημειώνει, είναι το πλέον αρμόδιο σώμα για συζήτηση και επίλυση εργασιακών ζητημάτων.

«Η ΜΕΠΕΥ αλλά και η ΜΙΤΕΠΕΥ πρέπει να ενεργοποιηθούν άμεσα και να συζητήσουν όλα τα εργασιακά θέματα που επηρεάζονται από το νέο σχέδιο αξιολόγησης», επισημαίνει η οργάνωση των δασκάλων. Σε αυτά τα εργασιακά θέματα, η ΠΟΕΔ εντάσσει μεταξύ άλλων, το ενδεχόμενο ανάγκης για δημιουργία νέων σχεδίων υπηρεσίας, καθώς και το ενδεχόμενο αλλαγής καθηκόντων εκπαιδευτικών και διευθυντικού προσωπικού.

Η ΠΟΕΔ στο σημείωμά της αναφέρει πως: «Δεν πρέπει να θεωρούνται ως κόστος, συνδυαζόμενες πολιτικές που χρειάζονται για την υλοποίηση του σχεδίου. Το νέο σχέδιο απλά ενισχύει την ανάγκη για υλοποίηση τέτοιων πολιτικών όπως: α) Δημιουργία νέων σχεδίων υπηρεσίας για τη θέση του «Ανώτερου Εκπαιδευτικού» , «Επιθεωρητή – Αξιολογητή» και «Επιθεωρητή – Σύμβουλου». Το γεγονός αυτό από μόνο του επιβάλει την σύγκληση της ΜΕΠΕΥ προτού ψηφιστεί η νομοθεσία και αναδεικνύει τα κενά του υφιστάμενου νομοσχεδίου, β) μεντορισμός νεοεισερχομένων, γ) πολιτική Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Επαγγελματικής Μάθησης των εκπαιδευτικών, δ) Ενιαίο Σχέδιο Βελτίωσης Σχολικής Μονάδας, ε) ενίσχυση Διοικητικής δομής, στ), αύξηση Διοικητικού Χρόνου Διευθυντικής Ομάδας και ζ) αύξηση μη Διδακτικού χρόνου Εκπαιδευτικών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΜΕΠΕΥ είναι η Μικτή Eπιτροπή Προσωπικού Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, στην οποία συμμετέχει ο διευθυντής του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού και αποτελεί τον θεσμοθετημένο μηχανισμό ρύθμισης εργασιακών θεμάτων στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία.

Για συζήτηση και ρύθμιση ειδικών θεμάτων που αφορούν τα μέλη του προσωπικού κάθε συνδικαλιστικής οργάνωσης εκπαιδευτικών λειτουργών ξεχωριστά, και τα οποία δεν εμπίπτουν στην κατηγορία των γενικών θεμάτων, λειτουργούν οι ΜΙΤΕΠΕΥ που είναι οι Μικτές Τμηματικές Επιτροπές Προσωπικού Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας. Σε αυτές προεδρεύει ο γενικός διευθυντής του υπουργείου Παιδείας και συμμετέχει ως μέλος ο διευθυντής του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού, ή εκπρόσωπός του και μέχρι τρεις εκπρόσωποι της οικείας οργάνωσης εκπαιδευτικών λειτουργών.