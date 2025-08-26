Επίθεση από τέσσερις σκύλους δέχθηκε, το απόγευμα της Δευτέρας (25/08), 64χρονη γυναίκα, στον χώρο εργασίας της.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στις 16:30, λίγο πριν σχολάσει, η γυναίκα υπάλληλος σε μονάδα ανακύκλωσης στον Άγιο Ιωάννη Μαλούντας, πήγε να ανοίξει το κλουβί των τεσσάρων σκύλων ούτως ώστε αυτοί να εισέλθουν σε περιφραγμένο χώρο για φρούρηση.

Κατά το άνοιγμα του κλουβιού, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, οι σκύλοι της επιτέθηκαν και την δάγκωσαν.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας όπου διαπιστώθηκε ότι φέρει τραύματα σε διάφορα μέρη του σώματος της και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς, η κατάσταση της υγείας της θεωρείται εκτός κινδύνου.

Την υπόθεση διερευνά ο αστυνομικός σταθμός Κλήρου.