Η κοινοπραξία των Δήμων Λευκωσίας, Στροβόλου και Λακατάμιας υπέβαλε στις 6 Αυγούστου αίτημα στις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες για κρατική χρηματοδότηση, προκειμένου να προχωρήσει η αναβάθμιση και επέκταση του καταφυγίου ζώων στο Παλιομέτοχο. Πρόκειται για το πρώτο ώριμο έργο που διεκδικεί μέρος από το κονδύλι του €1,5 εκατ., το οποίο διατέθηκε από το 2021 για έργα τοπικών αρχών που αφορούν την ευημερία των ζώων.

Ο αναπληρωτής διευθυντής των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, Γιάννης Ιωάννου, ανέφερε ότι το καταφύγιο στο Παλιομέτοχο είναι το μοναδικό που διαθέτει πολεοδομική άδεια, γεγονός που του επιτρέπει να αιτηθεί άδεια λειτουργίας και χρηματοδότηση. Εξαιρείται μία αίτηση από Δήμους της Λεμεσού που είχε απορριφθεί λόγω ελλιπών στοιχείων.

Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες θα συγκροτήσουν τριμελή επιτροπή για επιτόπια επίσκεψη στο καταφύγιο, με βασική προϋπόθεση η υποδομή να πληροί τις νομικές προδιαγραφές και να μπορεί να φιλοξενεί τουλάχιστον 100 ζώα.

Το έργο σε δύο φάσεις

Η τεχνική μηχανικός του Δήμου Στροβόλου, Ήρα Τσέλεπου, που έχει οριστεί συντονίστρια του έργου, δήλωσε ότι οι εργασίες χωρίζονται σε δύο φάσεις. Η α’ φάση, η οποία είναι ήδη σε εξέλιξη και θα ολοκληρωθεί έως τις 31 Οκτωβρίου 2025, περιλαμβάνει βελτιωτικά έργα στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, νέα περίφραξη και δημιουργία χώρου εκτόνωσης των ζώων.

Λόγω ζητημάτων με τα Ηνωμένα Έθνη, καθώς το καταφύγιο βρίσκεται εντός της νεκρής ζώνης, οι εργασίες είχαν προσωρινά ανασταλεί, αλλά συνεχίζονται μετά την εξασφάλιση όλων των αδειών. Στο μεταξύ, τα ζώα φιλοξενούνται σε ξενοδοχείο ζώων.

Η β’ φάση περιλαμβάνει την επέκταση των χώρων φιλοξενίας, με την κατασκευή 28 νέων κλουβιών. Το καταφύγιο, που σήμερα εξυπηρετεί τρεις Δήμους, μπορεί να φιλοξενήσει 60–70 ζώα, με συχνά προβλήματα υπερπληθυσμού.

Έλεγχοι στα καταφύγια ζώων

Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία ελέγχων σε καταφύγια ζώων από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, έπειτα από οδηγία της υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Μαρίας Παναγιώτου. Στόχος είναι να τερματιστεί η λειτουργία όσων καταφυγίων έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα και δεν διαθέτουν άδεια.

Όπως ανέφερε ο κ. Ιωάννου, οι έλεγχοι έχουν ολοκληρωθεί σε ορισμένες επαρχίες, ενώ αναμένονται τα τελικά αποτελέσματα από όλη την Κύπρο. Για τα μη κερδοσκοπικά καταφύγια, που συνδράμουν στο έργο των τοπικών αρχών στη διαχείριση των αδέσποτων, θα ακολουθηθεί διαφορετική προσέγγιση.

ΚΥΠΕ