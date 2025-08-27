Το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών κατήγγειλε τα σχέδια για τη δημιουργία τεχνητών νησιών στην κατεχόμενη Καρπασία, κάνοντας λόγο για «κατοχή, σφετερισμό και περιβαλλοντική απειλή».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, πρόκειται για «αυθαίρετα και παράνομα σχέδια», χωρίς θεσμική νομιμοποίηση ή περιβαλλοντική μελέτη, τα οποία εγκυμονούν κινδύνους για τα θαλάσσια οικοσυστήματα, την ωοτοκία χελωνών και τη φυσική και πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής.

Το Κίνημα επέκρινε την κυβέρνηση Χριστοδουλίδη για έλλειψη περιβαλλοντικής ευαισθησίας, φέρνοντας ως παραδείγματα τα έργα στον Ακάμα και τις εξέδρες σε προστατευόμενες παραλίες. Ωστόσο, τόνισε ότι στην περίπτωση της Καρπασίας η κυβέρνηση «δεν έχει την πολυτέλεια της αδράνειας» και πρέπει να δράσει άμεσα.

Ζητείται να υπάρξει διεθνής καταγγελία, ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των αρμόδιων διεθνών οργανισμών, καθώς και κάθε δυνατή έννομη ενέργεια για την αποτροπή της υλοποίησης του σχεδίου.

Η Καρπασία, αναφέρεται, αποτελεί «θησαυρό φυσικό και πολιτιστικό» της Κύπρου, που δεν πρέπει να μετατραπεί σε «πειραματικό πεδίο για τουριστικά σχέδια της κατοχής».