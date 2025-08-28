Παρενέργειες είχε για την αστυνομικό που ήταν αποσπασμένη στην Κυπριακή Υπηρεσία Πληροφοριών η σε βάρος της καταγγελία στην κοινοβουλευτική επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Όπως πληροφορείται ο «Φ» μετά την αποκάλυψη της ιδιότητας και της ταυτότητάς της αποχώρησε από την ΚΥΠ και πήρε μετάθεση για την Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αστυνομίας.

Θυμίζουμε πως την περασμένη Δευτέρα ο δικηγόρος Αλέκος Αργυρού, ενεργώντας εκ μέρους της Νικολέττας Ανδρέου-Τσικκίνη, υπέβαλε στην πρόεδρο της κοινοβουλευτικής επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Ειρήνη Χαραλαμπίδου, καταγγελία για απειλές από την εν λόγω αστυνομικό.

Στην επιστολή που δόθηκε στη δημοσιότητα από τον δικηγόρο, αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι η καταγγέλλουσα στις 19 Αυγούστου 2025 δέχθηκε απειλητικό μήνυμα από μέλος της Αστυνομίας «κάνοντας δημόσιο σχόλιο σε ανάρτηση της πελάτιδός μου στα ΜΚΔ». Στην καταγγελία, αναφερόταν πως το μέλος της Αστυνομίας υπηρετεί στην Κυπριακή Υπηρεσία Πληροφοριών (ΚΥΠ).

Τα όσα προσάπτει μέσω του δικηγόρου της στη γυναίκα αστυνομικό η Νικολέττα Τσικκίνη είχαν λάβει διαστάσεις τις προηγούμενες ημέρες σε Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Η Νικολέττα Τσικκίνη που μέσω λογαριασμών της σε ΜΚΔ ασκεί κριτική σε αξιωματούχους, την Τετάρτη 20 Αυγούστου είχε αποκαλύψει σε δημοσίευσή της το όνομα της αστυνομικού και την ακριβή ιδιότητά της, ενώ είχε δημοσιοποιήσει και φωτογραφία της τελευταίας με το σύζυγό της.

Επιπλέον, η κ. Τσικκίνη είχε ισχυριστεί πως η αστυνομικός κάτω από ανάρτησή της είχε γράψει τα ακόλουθα: «Πνάσε για να μην αρκέψω να φκάλλω τα άπλυτα σου στη φόρα».

Η μετάθεση της εν λόγω αστυνομικού δεν είναι άσχετη με το καθεστώς προστασίας της ιδιότητας όσων μελών της Αστυνομίας υπηρετούν στην ΚΥΠ. Είναι ενδεικτικό το άρθρο του Περί Κυπριακής Υπηρεσίας Πληροφοριών Νόμου, που φέρει τίτλο «Προστασία του υπηρεσιακού καθεστώτος των μελών του προσωπικού της ΚΥΠ».

Βάσει των προνοιών του, αποτελεί ποινικό αδίκημα η αποκάλυψη της ιδιότητας μέλους του προσωπικού της ΚΥΠ. Το σχετικό άρθρο αναφέρει τα ακόλουθα: «Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου νόμου, διατηρείται το απόρρητο αναφορικά με το υπηρεσιακό καθεστώς των μελών του προσωπικού της ΚΥΠ: Νοείται ότι, απαγορεύεται η δημοσίευση ή η με οποιονδήποτε τρόπο αποκάλυψη της ιδιότητας μέλους του προσωπικού της ΚΥΠ ως και το περιεχόμενο ή μέρος του περιεχομένου οποιασδήποτε δικαστικής απόφασης η οποία περιλαμβάνει αναφορά στο όνομά του ή στην ιδιότητα ή/και στα καθήκοντά του ως μέλους του προσωπικού της ΚΥΠ, για σκοπούς διασφάλισης της εθνικής και δημόσιας ασφάλειας και της τήρησης των κανόνων ασφάλειας των μελών του προσωπικού της ΚΥΠ: Νοείται περαιτέρω ότι, οι διαδικασίες και οι αποφάσεις της ΚΥΠ σχετικά με τη διοικητική κατάσταση μέλους του προσωπικού της ΚΥΠ δεν δημοσιεύονται: Νοείται έτι περαιτέρω ότι, ο Διοικητής δύναται να εκδίδει με εσωτερικούς κανονισμούς, κανόνες ασφαλείας μέλους του προσωπικού της ΚΥΠ. (2) Πρόσωπο το οποίο παραβιάζει τις διατάξεις του εδαφίου (1) είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις εκατό πενήντα χιλιάδες ευρώ (€150.000) ή/και τις δύο αυτές ποινές».