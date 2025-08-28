Ραγδαίες είναι πλέον οι εξελίξεις σχέση με την υπόθεση της απόπειρας φόνου σε βάρος φρουρού ασφαλείας και του εμπρησμού 4 αυτοκινήτων εταιρείας ενοικιάσεως στον παραλιακό δρόμο της Πύλας στις 14 Αυγούστου. Το ΤΑΕ Λάρνακας φόρεσε χειροπέδες και σε 44χρονο κατάδικο των Κεντρικών Φυλακών, από τη Συρία, ο οποίος φέρεται να έχει εμπλοκή στη σοβαρή εγκληματική ενέργεια, που έθεσε σε συναγερμό την Αστυνομία. Πρόκειται για την τρίτη κατά σειρά σύλληψη για την υπόθεση, για την οποία αναζητούνται και άλλα άτομα.

Στο κελί του κατάδικου διενεργήθηκε έρευνα, δυνάμει δικαστικού εντάλματος, σύμφωνα με την Αστυνομία και παραλήφθηκαν τεκμήρια. Σήμερα αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον δικαστηρίου για αίτημα προσωποκράτησής του.

Υπενθυμίζεται ότι χθες τέθηκε υπό οκταήμερη κράτηση από το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας 27χρονος από τη Συρία, ο οποίος συνελήφθη σε σχέση με την υπόθεση. Η διαδικασία στην αίθουσα του δικαστηρίου έγινε υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, που λήφθηκαν από μέλη της ΜΜΑΔ, ενώ επετράπη η είσοδος μόνο σε δημοσιογράφους. Ο 27χρονος Σύρος εμφανίστηκε χωρίς δικηγόρο και δεν έφερε ένσταση στην κράτησή του.

Ο 27χρονος είναι αντιμέτωπος με βαρύτατα αδικήματα για συνομωσία για φόνο, συνομωσία προς διάπραξη κακουργήματος, απόπειρα φόνου, εμπρησμό, παράνομη κατοχή πυροβόλου όπλου, παράνομη κατοχή εκρηκτικών υλών και κλεπταποδοχή. Συνελήφθη λίγο μετά τις 7 το απόγευμα της Τρίτης, έπειτα από μεγάλη επιχείρηση του ΤΑΕ Λάρνακας στο χωριό Αναβαργός της Πάφου. Ο ύποπτος φέρεται να έχει εμπλοκή ως ενδιάμεσος της εγκληματικής αλυσίδας. Όπως ακούστηκε στο δικαστήριο υπάρχει εύλογη υποψία πως αγόρασε το όχημα που χρησιμοποίησαν οι δράστες από 18χρονο Ρουμάνο, που τελεί υπό κράτηση, και να το παρέδωσε σε άλλα πρόσωπα, λίγες ώρες πριν την εγκληματική ενέργεια. Οι έρευνες του ΤΑΕ Λάρνακας, όπως ακούστηκε στο δικαστήριο, συνεχίζονται σε τρεις επαρχίες, ενώ αναζητούνται το εμπλεκόμενο όχημα, καθώς και το πιστόλι που χρησιμοποιήθηκε στην εγκληματική ενέργεια.

Το κουβάρι της σοβαρής υπόθεσης, που έχει τη σφραγίδα του οργανωμένου εγκλήματος, άρχισε να ξετυλίγεται έπειτα από την τυχαία σύλληψη του 18χρονου Ρουμάνου στις 21 Αυγούστου, όταν εντοπίστηκε να οδηγεί άλλο κλοπιμαίο όχημα στην Πάφο. Σημειώνεται πως ο ύποπτος καταζητείτο για την υπόθεση της Πύλας από τις 18 Αυγούστου, ωστόσο ήταν άφαντος. Όπως είχε αναφερθεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας κατά τη διαδικασία της προφυλάκισής του, ο 18χρονος φέρεται να έκλεψε, μία ημέρα πριν την απόπειρα φόνου (13 Αυγούστου), άλλο αυτοκίνητο από το Κολόσσι. Δύο ώρες αργότερα θεάθηκε από αστυνομικό στην Πάφου να οδηγεί το συγκεκριμένο όχημα.

Στις 3:30 τα ξημερώματα της 14ης Αυγούστου το εν λόγω όχημα φαίνεται πως χρησιμοποιήθηκε για τη διακίνηση των δραστών της απόπειρας φόνου και του εμπρησμού. Σε αυτό, όπως κατέδειξαν οι εξετάσεις της Αστυνομίας, επέβαιναν τρία άτομα. Ο συνοδηγός κατέβηκε κρατώντας πιστόλι με το οποίο πυροβόλησε προς το μέρος του φρουρού ασφαλείας του υποστατικού, με τη σφαίρα να περνά από δίπλα του και να καρφώνεται σε κολώνα. Πρόσωπο που καθόταν στο πίσω κάθισμα του οχήματος, εξάλλου, περιέλουσε με βενζίνη και έθεσε φωτιά σε τέσσερα οχήματα της εταιρείας.

Η Αστυνομία διερευνά κατά πόσον ο 18χρονος ήταν ο οδηγός του αυτοκινήτου, ενδεχόμενο που απέρριψε ενώπιον του δικαστηρίου ο συνήγορός του, υποστηρίζοντας πως ο πελάτης δεν έχει καμία σχέση με όσα συνέβησαν στην Πύλα, αφού ήταν εκτός Κύπρου. Σημειώνεται πως ο 18χρονος τελεί υπό οκταήμερη κράτηση.

Από την περιοχή παραλήφθηκε κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης που κατέγραψε τις κινήσεις των δραστών, οι οποίοι είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους. Σημειώνεται πως η εγκληματική ενέργεια φαίνεται πως συνδέεται και με τον εμπρησμό του οχήματος που οδηγούσε 42χρονος στην Αραδίππου, που διαπράχθηκε στις 15 Αυγούστου.