Πιστεύει πως άρχισε να ξετυλίγει το κουβάρι της απόπειρας φόνου σε βάρος φρουρού ασφαλείας και του εμπρησμού 4 αυτοκινήτων εταιρείας ενοικιάσεως στον παραλιακό δρόμο της Πύλας στις 14 Αυγούστου η Αστυνομία. Μετά τη σύλληψη 18χρονου από τη Ρουμανία, ο οποίος φέρεται να έκλεψε από τη Λεμεσό το όχημα που χρησιμοποίησαν οι δράστες, το ΤΑΕ Λάρνακας, έπειτα από μεγάλη επιχείρηση σε χωριό της Πάφου, φόρεσε χειροπέδες και σε 27χρονο αλλοδαπό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews διερευνάται η εμπλοκή του υπόπτου τόσο στην κλοπή του αυτοκινήτου, όσο και στην εγκληματική ενέργεια που ακολούθησε στην Πύλα. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν πως αναμένονται ραγδαίες εξελίξεις στην υπόθεση, αφού η Αστυνομία προτίθεται να περάσει χειροπέδες και σε άλλα άτομα. Σημειώνεται πως ο 18χρονος τελεί υπό οκταήμερη κράτηση, ενώ ο 27χρονος αναμένεται αύριο να οδηγηθεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας για την έκδοση διατάγματός κράτησής του.

Η άκρη του νήματος βρέθηκε μετά την τυχαία σύλληψη του 18χρονου Ρουμάνου στις 21 Αυγούστου, όταν εντοπίστηκε να οδηγεί άλλο κλοπιμαίο όχημα στην Πάφο. Σημειώνεται πως ο ύποπτος καταζητείτο για την υπόθεση της Πύλας από τις 18 Αυγούστου. Όπως είχε αναφερθεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας, ο ύποπτος φέρεται να έκλεψε, μία ημέρα πριν την απόπειρα φόνου (13 Αυγούστου), άλλο αυτοκίνητο από το Κολόσσι. Δύο ώρες αργότερα θεάθηκε από αστυνομικό στην Πάφου να οδηγεί το συγκεκριμένο όχημα.

Στις 3:30 τα ξημερώματα της 14ης Αυγούστου το εν λόγω όχημα φαίνεται πως χρησιμοποιήθηκε για τη διακίνηση των δραστών της απόπειρας φόνου και του εμπρησμού. Σε αυτό, σύμφωνα πάντα με όσα λέχθηκαν στο δικαστήριο, επέβαιναν τρία άτομα. Ο συνοδηγός κατέβηκε κρατώντας πιστόλι με το οποίο πυροβόλησε προς το μέρος του φρουρού ασφαλείας του υποστατικού, με τη σφαίρα να περνά από δίπλα του και να καρφώνεται σε κολώνα. Πρόσωπο που καθόταν στο πίσω κάθισμα του οχήματος, εξάλλου, περιέλουσε με βενζίνη και έθεσε φωτιά σε τέσσερα οχήματα της εταιρείας. Η Αστυνομία διερευνά κατά πόσον ο 18χρονος ήταν ο οδηγός του αυτοκινήτου, ενδεχόμενο που απέρριψε ενώπιον του δικαστηρίου ο συνήγορός του, υποστηρίζοντας πως ο πελάτης δεν έχει καμία σχέση με όσα συνέβησαν στην Πύλα, αφού ήταν εκτός Κύπρου.

Υπενθυμίζεται πως από την περιοχή παραλήφθηκε κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης που κατέγραψε τις κινήσεις των δραστών, οι οποίοι είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους. Η εγκληματική ενέργεια που φέρει την σφραγίδα του οργανωμένου εγκλήματος φαίνεται, εν τω μεταξύ, πως συνδέεται και με τον εμπρησμό του οχήματος που οδηγούσε 42χρονος στην Αραδίππου, που διαπράχθηκε στις 15 Αυγούστου.