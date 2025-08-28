Μετά το σάλο που προκάλεσε το podcast του αναφορικά με τους ισχυρισμούς του δημοσιογράφου Μιχάλη Μιχαήλ για το θάνατο του Γρηγόρη Αυξεντίου, ο Φειδίας Παναγιώτου επανέρχεται με βίντεο που ανάρτησε στο TikTok και το οποίο αναμένεται να προκαλέσει νέες αντιδράσεις.

Υποστηρίζει μεταξύ άλλων ότι παραξενεύτηκε από τις αντιδράσεις γιατί, όπως εξηγεί, λίγους μήνες πριν, ο Μιχάλης Μιχαήλ είπε τα ίδια πράγματα σε άλλο podcast και «τότε δεν βρέθηκε κανένας να πει τίποτα, κανένα κόμμα δεν έβγαλε ανακοίνωση, ούτε σήκωσαν πανό στα γήπεδα, ούτε ο Πρόεδρος είχε κάνει ποστ για τον Αυξεντίου».

Υποστηρίζει ότι ο ντόρος έχει να κάνει με τις επικείμενες βουλευτικές εκλογές και ότι «κάποιοι προσπαθούν να εκμεταλλευτούν αυτό το ευαίσθητο θέμα για το συμφέρον τους, για να φανατίσουν τον κόσμο και να αυξηθούν τα ποσοστά τους». «Ό,τι και να λέει ο κόσμος, ό,τι πανό και να βγάλουν στα γήπεδα, ό,τι και να λένε τα κόμματα για μένα, εγώ θα συνεχίσω να ψάχνω την αλήθεια», αναφέρει ο Φειδίας Παναγιώτου.

Δείτε το βίντεο