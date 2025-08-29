Δυσπιστία εξέφρασε ο πρώην διευθυντής της Πυροσβεστικής, Μάρκος Τράγκολας, σε σχέση με το πόρισμα των Αμερικανών εμπειρογνώμων του AFT για τα αίτια της φονικές πυρκαγιάς στη Λεμεσό, τα οποία αποδίδονται σε αποτσίγαρα.

Ο κ. Τράγκολας, μιλώντας στο Κρατικό Ραδιόφωνο, επανέλαβε αρκετές φορές πως κάτι «δεν τον γεμίζει 100% στην βάση και του ιστορικού της περιοχής», προσθέτοντας πως «κάπου δεν είναι καθαρό το αποτέλεσμα», αναφερόμενος σε πρόκληση πυρκαγιάς από αποτσίγαρο.

«Δεν αμφισβητώ το γεγονός ότι μπορεί να έγινε απόρριψη αποτσίγαρου, αλλά το θέμα είναι αν έγινε από απερίσκεπτη ενέργεια ή από πρόθεση» ανάφερε.

Διερωτήθηκε, ακόμη, πώς είναι δυνατόν να βρέθηκαν τόσα αποτσίγαρα σε τόσο μικρή απόσταση. «Βρέθηκαν κι άλλα πάρα δίπλα και μάλιστα δεν ήταν καμένα, δεν ήταν καμένη και η βλάστηση. Διερωτώμαι πώς είναι δυνατόν να βρέθηκαν τόσα αποτσίγαρα σε τόσο μικρή απόσταση μεταξύ τους».

Είναι γεγονός, διευκρινίζει, ότι ένα αποτσίγαρο μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Εντούτοις, το ένα από τα δύο αποτσίγαρα που θεωρούνται αιτία της πυρκαγιάς δεν είχε καεί καθόλου, «ήταν τελείως άσπρο», είπε και διερωτήθηκε: «Ήταν παλιά ή ήταν στο πλαίσιο απόρριψης μετά την κατάσβεση της φωτιάς;».

Ο κ. Τράγκολας, υπέδειξε παράλληλα, πως η περιοχή της ορεινής Λεμεσού μαστίζεται από πυρκαγιές και ότι πριν επίμαχη πυρκαγιά είχε ξεσπάσει φωτιά σε κοντινό σημείο στις 9:00 το βράδυ.

Ο κ. Τράγκολας, είπε ακόμη πως είναι διαφορετικό να πετάξεις ένα αποτσίγαρο απερίσκεπτά και άλλο να το κάνεις κακόβουλα, υπογραμμίζοντας πως το πόρισμα μιλά για απερισκεψία. «Μπορεί κανείς να αποκλείσει ότι έγινε από πρόθεση; Κανείς.», επεσήμανε.