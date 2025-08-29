Αποκαταστάθηκε η βλάβη στον αγωγό τροφοδότησης του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ), η οποία είχε ως αποτέλεσμα τη διακοπή υδροδότησης σε αρκετές περιοχές της επαρχίας Λευκωσίας, περιλαμβανομένων των περιοχών Λακατάμειας, Τσερίου, Ανθούπολης, Δευτεράς και της κοινότητας Εργατών. Ήδη, όπως μας αναφέρθηκε, οι πλείστες περιοχές έχουν νερό, ωστόσο, με άδεια ντεπόζιτα παραμένουν ακόμη κάποια σπίτια -κυρίως πολυκατοικίες- που βρίσκονται σε υψώματα. Σύμφωνα με την εκτίμηση των αρμοδίων, κατά τη διάρκεια της αποψινής νύχτας αναμένεται να επανέλθει η υδροδότηση σε όλες τις επηρεαζόμενες περιοχές.

Όπως εξήγησε στο philenews, η αναπληρώτρια Διευθύντρια του ΤΑΥ, Έλενα Φοινικαρίδου, στις 26/8/2025 έγιναν προγραμματισμένες εργασίες σε αγωγό, ενώ στις 27/8/2025 προέκυψε η βλάβη σε τμήμα άλλου αγωγού που τροφοδοτεί τις εν λόγω περιοχές με αποτέλεσμα να υπάρξει διαρροή. Η βλάβη, όπως σημείωσε, αποκαταστάθηκε το βράδυ της ίδιας ημέρας. Ωστόσο, χθες 28/8/2025, το πρωί σημειώθηκε άλλη βλάβη σε καλώδιο της ΑΗΚ που τροφοδοτούσε το αντλιοστάσιο το οποίο αντλούσε το νερό για να καταλήξει στις δεξαμενές του ΕΟΑ Λευκωσίας. Και αυτή η βλάβη αποκαταστάθηκε από την ΑΗΚ από χθες το μεσημέρι, συμπλήρωσε.

Ωστόσο, όπως εξήγησε, λόγω και της υψηλής ζήτησης χρειάζεται χρόνος ώστε να γεμίσουν οι δεξαμενές του ΕΟΑ και από εκεί και έπειτα τα ντεπόζιτα των επηρεαζόμενων περιοχών. «Εμείς ως ΤΑΥ παραχωρούμε νερό στον ΕΟΑ και η διανομή γίνεται μέσα από το δίκτυο των κοινοτήτων», συμπλήρωσε.

Από πλευράς ΕΟΑ Λευκωσίας, ο γενικός διευθυντής, Κωνσταντίνος Παρμακλής, ανέφερε στο philenews πως οι τρεις βλάβες επέφεραν αλυσιδωτές επιπτώσεις και προβλήματα στην υδροδότηση, ενώ λόγω και της αυξημένης ζήτησης εξαντλήθηκαν τα αποθέματα νερού στα ντεπόζιτα.

«Σταδιακά επανέρχεται η υδροδότηση πρώτα στις κοινότητες που βρίσκονται σε χαμηλό υψόμετρο και ακολούθως στα υψώματα. Γίνεται προσπάθεια να κατευθύνουμε το νερό στις περιοχές που βρίσκονται σε ψηλότερο υψόμετρο. Ευελπιστούμε πως αν δεν υπάρξει κακοδιαχείριση, απόψε κατά τη διάρκεια της νύχτας θα γεμίσουν όλα τα ντεπόζιτα», συμπλήρωσε.

Όπως εξήγησε, οι πρώτοι που παίρνουν νερό όταν κάνουν υπερκατανάλωση, δεν αφήνουν το νερό να πάει στα ψηλότερα σημεία.

Καταληκτικά, ο κ. Παρμακλής απεύθυνε έκκληση στους δημότες των επηρεαζόμενων περιοχών να μην προβαίνουν σε άσκοπη κατανάλωση, ώστε να μπορέσει το νερό να κατευθυνθεί και στις υπόλοιπες περιοχές στις οποίες δεν επανήλθε η υδροδότηση.