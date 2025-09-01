Η Σχολική Εφορεία Δυτικής Λεμεσού ανακοινώνει ότι αναγκάζεται, με μεγάλη λύπη, να αναστείλει επ’ αόριστον τη λειτουργία της και να κατεβάσει ρολά από σήμερα Δευτέρα 1/9/25, λόγω υποστελέχωσης σε όλα τα τμήματά της.

Όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση, πρώτον, μειωμένος αριθμός επιμελητριών, δεύτερον μειωμένος αριθμός τεχνικού προσωπικού και τρίτον έλλειψη υγειονομικού επόπτη.

Ένεκα των πιο πάνω, προστίθεται, «η λειτουργία της Σχολικής Εφορείας Δυτικής Λεμεσού καθίσταται δύσκολη έως ακατόρθωτη, γιατί δεν μπορούν 4 1/2 επιμελήτριες μόνο να εργάζονται αδιάκοπα για τον εξοπλισμό και την οικονομική διαχείριση 25 σχολείων, όπως επίσης ούτε 5 εργάτες και 1 επιστάτης να εξυπηρετήσουν 25 σχολικές μονάδες. Η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο, ειδικότερα τώρα που είμαστε στο παρά πέντε για το άνοιγμα των σχολείων!».

«Η απόφαση αυτή δεν είναι βεβιασμένη, αλλά αποτελεί ύστατο μέτρο μετά από μακροχρόνιες εκκλήσεις και επαναλαμβανόμενες προσπάθειες επικοινωνίας με το Υπουργείο Παιδείας, μέσα από συναντήσεις και επιστολές, οι οποίες δυστυχώς δεν τελεσφόρησαν. Η ανεπαρκής στελέχωση σε όλους τους τομείς της Σχολικής Εφορείας — από τις επιμελήτριες μέχρι και τις τεχνικές υπηρεσίες — έχει οδηγήσει σε αδυναμία ουσιαστικής λειτουργίας της Εφορείας. Παρά τις συνεχείς εκκλήσεις μας, η κατάσταση παραμένει στάσιμη, με αποτέλεσμα να τίθενται σε κίνδυνο η εύρυθμη λειτουργία 25 σχολικών μονάδων στη Δυτική Λεμεσό και η εξυπηρέτηση χιλιάδων μαθητών και γονέων», σημειώνεται.

Η Σχολική Εφορεία Δυτικής Λεμεσού καλεί το Υπουργείο να προβεί άμεσα σε ενέργειες, ώστε να λυθεί το σοβαρότατο πρόβλημα στελέχωσης που αντιμετωπίζουμε σε όλους τους τομείς.

«Μέχρι τότε, η επ’ αόριστο αναστολή λειτουργίας είναι αναπόφευκτη», καταλήγει.