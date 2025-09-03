Αναβλήθηκε για τις 10 Σεπτεμβρίου η διαδικασία στο «στρατιωτικό δικαστήριο» στα κατεχόμενα για τους πέντε Ελληνοκύπριους, καθώς η σημερινή ολοκληρώθηκε πριν καν ξεκινήσει.

Ο Ε/κ που κρατείται παράνομα, μετά τη χθεσινή διαδικασία, είχε αναφέρει ότι αισθανόταν έντονη αδιαθεσία, επικαλούμενος σοβαρό πρόβλημα στη μέση και την πλάτη του. Οι δικηγόροι του ζήτησαν από το «δικαστήριο» να διατάξει την εξέτασή του σε πλήρως εξοπλισμένο νοσοκομείο.

Παρότι το «δικαστήριο» έδωσε χθες σχετική εντολή, σήμερα αποκαλύφθηκε ότι ο Ε/κ μεταφέρθηκε μεν στο νοσοκομείο, αλλά τον εξέτασαν μόνο νοσηλευτές. Υποβλήθηκε σε ηλεκτροκαρδιογράφημα και ακτινογραφία θώρακος, χωρίς ωστόσο να γίνει καμία εξέταση για το ορθοπεδικό πρόβλημα που τον ταλαιπωρεί. Η υπεράσπιση, δήλωσε στο «δικαστήριο» ότι ο πελάτης του δεν ήταν σε θέση να παρακολουθήσει τη διαδικασία.

Η «κατηγορούσα αρχή» δεν έφερε ένσταση στο αίτημα αναβολής. Ως εκ τούτου, ο «δικαστής» διέταξε εκ νέου τη μεταφορά του σε πλήρως εξοπλισμένο «κρατικό» νοσοκομείο, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες εξετάσεις και να του παρασχεθεί η κατάλληλη θεραπεία για το συγκεκριμένο πρόβλημα υγείας του.

Η επόμενη «δικάσιμος» ορίστηκε για την Τρίτη, 10 Σεπτεμβρίου, στις 09:30, καθώς οι επόμενες ημέρες είναι αργίες ή ο «δικαστής» έχει άλλες υποχρεώσεις.

Στη χθεσινή διαδικασία κατέθεσαν πέντε μάρτυρες κατηγορίας, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό στους 16.

Σημειώνεται ότι την Παρασκευή, 5 Σεπτεμβρίου, είναι προγραμματισμένη η συνέχιση της ακρόασης της παράλληλης υπόθεσης στο «επαρχιακό δικαστήριο» στο κατεχόμενο Τρίκωμο.