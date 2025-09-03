Το πρόγραμμα υποτροφιών εξωτερικού της Ανώτερης Επαγγελματικής Σχολής Χορού της Εθνικής Λυρικής Σκηνής της Ελλάδος, το οποίο υλοποιείται με τη στήριξη της νέας δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, που στοχεύει στην περαιτέρω στήριξη της εξωστρέφειας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, συνεχίζεται, δίνοντας την ευκαιρία σε αριστούχους αποφοίτους της Σχολής να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο χορό.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2025 – 26, την υποτροφία του προγράμματος κέρδισε για πρώτη φορά μια κύπρια σπουδάστρια από την Πάφο: Πρόκειται για την Ελένη Νικοδήμου, η οποία έγινε δεκτή στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του «It DANSA Jove Company», στη Βαρκελώνη.

Ανακοινώνοντας την σπουδαία αυτή διάκριση για την καταγόμενη από την Πάφο Ελένη, ο εκπρόσωπος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, Γιώργος Κουμεντάκης, τόνισε ότι οι χορηγοί των υποτροφιών αυτών είναι ιδιαίτερα υπερήφανοι και εύχονται στην Ελένη Νικοδήμου κάθε επιτυχία στη συνέχεια των σπουδών της.