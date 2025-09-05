Εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο η πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών για παραχώρηση χρηματοδότησης ύψους €2,1 εκατομμυρίων προς Κοινοτικά Συμπλέγματα παγκύπρια, με σκοπό την υλοποίηση κατεπειγόντων εργασιών καθαρισμού εγκαταλειμμένης γεωργικής γης και περιοχών γύρω από τις Κοινότητες, στο πλαίσιο της ενίσχυσης των μέτρων πυροπροστασίας.

Η απόφαση λήφθηκε κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου την περασμένη Τετάρτη, μετά από σχετική εισήγηση του Υπουργού Εσωτερικών, έπειτα από τις μεγάλες πυρκαγιές που σημειώθηκαν στην ημιορεινή Λεμεσό τον περασμένο Ιούλιο.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, το κονδύλι των €2,07 εκατ. θα καλύψει καθαρισμούς και άλλες απαραίτητες εργασίες σε ακτίνα έως και 200 μέτρων πέριξ των οικιστικών περιοχών των Κοινοτήτων, με στόχο την πρόληψη και αποτροπή εξάπλωσης πυρκαγιών. Οι εργασίες περιλαμβάνουν καθαρισμό ή καλλιέργεια εγκαταλειμμένων εκτάσεων, αποψιλώσεις και κλαδέματα, ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε περιοχής.

Η διαδικασία ξεκίνησε με οδηγίες που δόθηκαν από το Υπουργείο Εσωτερικών στους Επάρχους, οι οποίοι σε συνεργασία με τα Κοινοτικά Συμβούλια υπέβαλαν πίνακες με τις αναγκαίες παρεμβάσεις και εκτιμώμενο κόστος ανά Κοινότητα. Οι σχετικοί κατάλογοι και πίνακες κατανομής ανά Επαρχία επισυνάπτονται στη σχετική πρόταση του Υπουργείου.

Σημειώνεται ότι από τη συγκεκριμένη χορηγία εξαιρούνται οι Κοινότητες που εμπίπτουν στην Εθνική Στρατηγική Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων (ΕΣΑΟΚ) και γειτνιάζουν με δάσος, στις οποίες έχει ήδη παραχωρηθεί ποσό ύψους €1 εκατομμυρίου για αντίστοιχες δράσεις, βάσει απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου τον Απρίλιο του 2025.

Η πρόταση περιλαμβάνει επίσης εξουσιοδότηση προς τον Υπουργό Εσωτερικών για τη διάθεση των σχετικών πιστώσεων και δημοσίευση της απόφασης, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλέγμα προληπτικών μέτρων, καθώς η θερινή περίοδος εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών, λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών που επικρατούν.