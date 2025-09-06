Στη σύλληψη 45χρονου Ελληνοκύπριου προχώρησε η Αστυνομία στη Λάρνακα σχετικά με την υπόθεση εμπρησμού στον χώρο των διυλιστηρίων της πόλης, όπου κάηκαν μια παράγκα και τέσσερα οχήματα.

Σύμφωνα με δηλώσεις του υπαστυνόμου Γιώργου Χαραλάμπους, υπεύθυνου του ΤΑΕ Λάρνακας, ο 45χρονος παραδέχθηκε τον εμπρησμό της παράγκας, στην οποία διέμενε καθώς και των αυτοκινήτων που ανήκουν σε μηχανικό της περιοχής και τα οποία δεν χρησιμοποιούνταν.

Ο άντρας, γνωστός στις Αρχές, φέρεται να ανέφερε ότι προέβη στην πράξη αυτή για διαμαρτυρία αναφορικά με την οικονομικο-κοινωνική του κατάσταση, η οποία τον ανάγκασε να διαμένει στην παράγκα που είχε στηθεί στην ακρογιαλιά.

Σύμφωνα με τον κ. Χαραλάμπους, ο ύποπτος θα οδηγηθεί αύριο ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας, όπου η Αστυνομία θα ζητήσει την προσωποκράτησή του.

Ο εμπρησμός σημειώθηκε σήμερα γύρω στις 4:25π.μ.