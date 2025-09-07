Δύσκολες ώρες έζησε από το μεσημέρι της Κυριακής η περιοχή της Μουτταγιάκας, όταν πυρκαγιά που ξέσπασε απείλησε κατοικημένες περιοχές και σπίτια. Χάρη στην άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, του Τμήματος Δασών και άλλων υπηρεσιών αλλά και του Δήμου και των εναέριων μέσων, η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο γύρω στις 5 το απόγευμα, αφού έκαιγε για περίπου τρεις ώρες.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία (18:10) η πυρκαγιά με κατεύθυνση βορειοανατολικά της κοινότητας Μουτταγιάκα έχει οριοθετηθεί.

Στην κατάσβεση επιχειρούν 11 πυροσβεστικά οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία από τους Πυροσβεστικούς Σταθμούς επαρχίας Λεμεσού, Λευκωσίας, Λάρνακας και Πυρ. Σταθμού Βασιλικού.

Την Πυροσβεστική Υπηρεσία υποστηρίζουν το Τμήμα Δασών με 10 πυροσβεστικά οχήματα, 1 φορητή μονάδα πυρόσβεσης, 62 άτομα προσωπικό και τον Διευθυντή του Τμήματος Δασών στο μέρος, η Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας με 2 Φ.Μ.Π., η Επαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού με καδενοφόρο όχημα και υδροφόρα, η Αστυνομία, η Πολιτική Άμυνα, καθώς επίσης και οι εθελοντικές ομάδες Kitas Weather, SupportCY, ETEA, SOS και Διάσωση1.

Από την πυρκαγιά κινδύνευσαν και προστατεύθηκαν μεμονωμένες κατοικίες και υποστατικά, ενώ ενεργοποιήθηκαν τα Σχέδια ΠΥΡΣΟΣ και Ίκαρος 2 με έντεκα πτητικά μέσα. Όπως υπογραμίζει η πυροσβεστική ισχυρές δυνάμεις θα παραμείνουν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας στην περιοχή.

Ξυδιάς: Υπήρξε άμεση αντίδραση

Ο Δήμαρχος Αμαθούντος, Κυριάκος Ξυδιάς, βρέθηκε από την πρώτη στιγμή στο σημείο και σε δηλώσεις του τόνισε:



«Μόλις ειδοποιήθηκα, σε ελάχιστο χρόνο ήμουν παρών. Περάσαμε, δυστυχώς για άλλη μια φορά, μια περιπέτεια. Ευτυχώς χωρίς τόσο μεγάλες συνέπειες, γιατί υπήρξε άμεση αντίδραση. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι εμπλάκηκαν σε αυτήν την προσπάθεια».



Όπως ανέφερε, στην αρχική φάση υπήρξε άμεσος κίνδυνος για σπίτια που βρίσκονταν δίπλα στην εστία της φωτιάς. «Δώσαμε έμφαση, τόσο η Πυροσβεστική όσο και οι υπηρεσίες του Δήμου, ώστε να μην κινδυνεύσουν τα σπίτια και το πετύχαμε», υπογράμμισε.



Η πυρκαγιά όμως εξαπλώθηκε γρήγορα προς την Τοπονία, την Κορφή και το Χάντακα, με κίνδυνο να προχωρήσει στο διαμέρισμα Φοινικαριών, όπου υπάρχει δασωδη βλάστηση. «Χρειάστηκε να ενεργοποιηθεί το σχέδιο Ίκαρος 2, με όλα τα πτητικά μέσα να επιχειρούν στην περιοχή, καθώς δεν υπήρχε άλλος τρόπος παρέμβασης. Ευτυχώς, μέσα σε τρεις ώρες – από τις 1.30 μέχρι τις 5 – η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο. Ωστόσο, κίνδυνος εξακολουθεί να υπάρχει και παραμένουμε σε επιφυλακή, μέχρι να επιβεβαιωθεί πλήρης κατάσβεση», σημείωσε ο Δήμαρχος.



Αναφερόμενος στην κινητοποίηση των κατοίκων, ο κ. Ξυδιάς επιβεβαίωσε ότι πολλοί έσπευσαν να βοηθήσουν με αυτοσχέδια μέσα όπως με την χρήση κουβάδων και κλαδιών. «Αυτό πράγματι συνέβη και τους ευχαριστούμε θερμά. Βέβαια, κάποιες φορές δημιουργούνται προβλήματα, όπως όταν ιδιωτικά αυτοκίνητα εμπόδιζαν τη διέλευση των πυροσβεστικών. Όμως συνολικά η προσπάθεια και η βοήθεια ήταν θετική και αποτελεσματική».



Κληθείς να τοποθετηθεί για τα αίτια της πυρκαγιάς, ο Δήμαρχος Αμαθούντος ξεκαθάρισε: «Για τα αίτια δεν είναι η δουλειά μου να βγάλω συμπεράσματα. Εγώ ήρθα να συντονίσω, ενεργοποίησα όλες τις υπηρεσίες του Δήμου και θεωρώ ότι ανταποκριθήκαμε πολύ καλά. Η φωτιά κατασβέστηκε. Οι ειδικοί θα μας ενημερώσουν από πού ξεκίνησε».