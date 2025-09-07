Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, από φωτιά που ξέσπασε στην επαρχία Λεμεσού.

Σύμφωνα με πληροφορίες η πυρκαγιά μαίνεται στην περιοχή Μουτταγιάκας. κοντά σε οικίες, ενώ οι καπνοί είναι ορατοί από τον αυτοκινητόδρομο

Στο σημείο επιχειρούν δυνάμεις πυρόσβεσης για κατάσβεση της φωτιάς.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία η πυρκαγιά μαίνεται βόρεια της Μουτταγιάκας στην επαρχία Λεμεσού για την οποία επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις από τους Πυροσβεστικούς Σταθμούς Λεμεσού με την υποστήριξη του Τμήματος Δασών, της Εθελοντικής Ομάδας Kitas Weather και ερπυστριοφόρων οχημάτων.

Με ρίψεις νερού επιχειρούν επίσης δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη και αναμένεται να αυξηθούν σε πέντε.

Δείτε βίντεο από τους Καιρόφιλους Κύπρου: